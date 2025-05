Jennifer Lopez, incidente sexy sul palco: la scollatura dell’abito non regge

L’abito era spettacolare, ma non ha retto la potenza di Jennifer Lopez. Sul red carpet dell’evento di beneficenza “Ring Them Bells: A Birthday Celebration”, andato in scena al Stephen Sondheim Theatre di New York, la popstar ha lasciato tutti senza fiato con un look color pesca dalla profonda scollatura, che ha mostrato fin troppo. L’incidente sexy è stato catturato dai fotografi.

Il look pesca di Jennifer Lopez fa girare la testa

Firmato The New Arrivals by Ilkyaz Ozel, il vestito lungo e fluido era arricchito da un bolero di piume. Il colore pastello ha valorizzato la carnagione dorata di JLo, mentre la silhouette era sottolineata dalla linea aderente dell’abito. La scollatura estrema, che arrivava fino allo sterno, lasciava poco spazio all’immaginazione. Purtroppo, proprio durante il passaggio davanti ai fotografi, il tessuto si è spostato leggermente, provocando un “nip slip” immortalato dagli obiettivi. Jennifer Lopez, da vera professionista, ha ignorato l’incidente e ha proseguito con eleganza verso l’interno del teatro.

L’incidente sexy che ha catalizzato i flash

La scena non è passata inosservata e ha subito fatto il giro dei social. L’abito, pur raffinato nella fattura, ha dimostrato i suoi limiti strutturali. Nonostante l’incidente, Jennifer Lopez non ha perso il sorriso e ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel gestire anche i momenti più imbarazzanti con disinvoltura. Il look ha generato commenti entusiasti anche tra gli addetti ai lavori, sottolineando il coraggio fashion della popstar.

Cambio d’abito per l’afterparty: bianco, gioielli e charme

Per il party esclusivo al Bryant Park Grill, Jennifer Lopez ha scelto di cambiare completamente registro. Ha indossato un lungo abito bianco a collo alto della collezione Autunno Inverno 2023 di Stéphane Rolland, impreziosito da un colletto gioiello. Ampio strascico asimmetrico si sviluppava partendo dallo spacco strutturato e audace. La clutch argento, i sandali con tacco e gli orecchini a cerchio tempestati di diamanti completavano il suo look elegante ed intrigante. Capelli raccolti in uno chignon alto per un tocco sofisticato. Chissà se il suo glam switch fosse dovuto anche al nip slip del look precedente.

I due outfit di Jennifer Lopez a New York

Jennifer Lopez ha incantato New York con due look da sogno. Per il concerto-benefit al Stephen Sondheim Theatre, ha scelto un abito lungo in satin rosa cipria con profondo scollo a V e maniche piumate, firmato The New Arrivals by Ilkyaz Ozel. Il look è stato completato da sandali con tacco, una clutch tempestata di cristalli e un make-up audace con ombretto viola intenso, realizzato dal suo truccatore di fiducia Scott Barnes.

Successivamente, per l’afterparty al Bryant Park Grill, Lopez ha optato per un abito bianco a maniche lunghe della collezione Fall 2023 di Stephane Rolland. Il vestito presentava un colletto gioiello incorporato, simile a una collana di diamanti, e una silhouette scultorea con spacco laterale. Ha abbinato l’abito a sandali platform argentati decorati con strass, una clutch scintillante e orecchini a cerchio tempestati di diamanti. I capelli raccolti in uno chignon alto hanno completato il look, conferendo un tocco di glamour hollywoodiano.

Le star presenti e il tributo a John Kander

L’evento, organizzato per celebrare il 98° compleanno del celebre compositore John Kander, ha visto la partecipazione di molte personalità del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti, anche Alan Cumming, Whoopi Goldberg, Kelli O’Hara e Jinkx Monsoon. Jennifer Lopez si è esibita in onore di Kander, con cui ha recentemente collaborato per l’adattamento cinematografico di “Kiss of the Spider Woman”, presentato a Sundance 2025.

JLo sempre regina di stile: altri momenti da ricordare

Non è la prima volta che Jennifer Lopez cattura l’attenzione con i suoi look particolari. L’anno scorso ha voluto festeggiare il suo compleanno con un abito regale in stile Bridgerton . Corpetto metallico (con malizioso uderboob) sul red carpet dell’ELLE Women in Hollywood, quando faceva coppia con Ben Affleck. Ancora più esagerato il vedo-non-vedo scelto per il Sundance Film Festival: a coprirla era soltanto una ragnatela gioiello. Insomma, ogni sua apparizione è un evento, e questo ultimo incidente non ha fatto che aumentare il clamore attorno al suo stile sempre sorprendente. Guardala nella gallery!

