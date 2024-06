Jennifer Lopez a Parigi si è tolta la fede?

Ovunque vada, Jennifer Lopez è in grado di fermare le folle. Diva tra le dive, in quanto a curiosità che suscita non è seconda a nessuna. La star è sbarcata a Parigi, per la fashion week dell’haute couture. Complici le voci di separazione da Ben Affleck, l’attenzione nei suoi confronti è ancora maggiore. Lei è apparsa serena, sorridente e… ben vestita.

La fuga in Italia (da sola)

Prima di atterrare a Parigi, Jennifer Lopez ha trascorso qualche giorno in Costiera Amalfitana. Positano, Sorrento, Nerano: la star è stata immortalata a spasso per questi borghi incanti e a bordo di uno yacht da favola. Proprio da quei luoghi, nel 2021, JLo aveva confermato l’amore ritrovato con Ben Affleck, a diciassette anni dal primo addio. Un infuocato bacio in barca che aveva mandato i fan più romantici in visibilio. Da allora, le foto dei Bennifer insieme non sono mancate, i due si sono anche finalmente sposati. Sebbene le voci di crisi siano state una costante in questi tre anni, adesso sembrano esserci davvero problemi tra i due. Di recente la coppia ha messo in vendita la lussuosa villa di Beverly Hills, del valore di 65 milioni di dollari, e lui si sarebbe già trasferito in una nuova residenza. Non si hanno conferme ufficiali ma di Ben in Italia questa volta non c’era traccia.

A Parigi per Dior

Dopo la Costiera Amalfitana, Jennifer Lopez si è spostata in Francia. A differenza del passato, Ben Affleck non si è visto nemmeno lì. “Petit voyage à Paris” (piccolo viaggio a Parigi) ha scritto la Lopez su Instagram, postando alcuni scatti della sua toccata e fuga nella Ville Lumière. Le immagini di backstage mentre si fa sistemare i capelli, i posati in hotel, le foto dei paparazzi all’uscita dell’hotel: i contenuti sono svariati. La cantante era in città per presenziare alla sfilata haute couture di Dior e tutti i suoi look di questi giorni sono firmati dalla maison. JLo sembra prediligere le camicie bianche in popeline di cotone, tanto semplici quanto super chic. E’ l’outfit per la sfilata che ha però attirato maggiormente l’attenzione.

I guanti… nascondono?

Un abito beige dal dettaglio asimmetrico sulla spalla, con la gonna a ruota e stretto in vita da una cintura in tonalità, abbinato a un trench nello stesso tessuto e colore: è questo l’outfit scelto da Jennifer Lopez per sedersi in prima fila al défilé di Dior. Ai piedi JLo calza degli altissime platform oro di Jimmy Choo mentre lo sguardo è celato da grossi occhiali neri. Non sono solo gli occhi di Jennifer a essere nascosti: lei ha deciso di coprire anche le mani con dei lunghi guanti neri in pelle. Il motivo? Secondi alcuni non vorrebbe far vedere di aver tolto la fede e il gigantesco anello di fidanzamento ricevuto da Ben Affleck. Inoltre, nelle foto postate da lei su Instagram è stata sempre ben attenta a non mostrare le dita mentre negli scatti dei paparazzi ha tenuto la mano sinistra in posizione defilata. Dove starà la verità? Di certo i suoi outfit parigini sono da sogno: guardali nella gallery.

