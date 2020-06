Jennifer Lopez, sideboob mozzafiato a 50 anni

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Idea regalo pericolosamente sexy 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Che Jennifer Lopez sia sexy non è mai stato un mistero. Gli ultimi due scatti pubblicati dalla popstar però sono davvero infuocati. First week of summer (prima settimana d’estate) scrive lei su Instagram, insieme a un’immagine dove posa sensuale in barca. Capelli mossi e selvaggi, enormi orecchini a cerchio e un costume intero bianco di Guess che regala un sideboob da far svenire.

A luglio Jennifer Lopez compirà 51 anni ma il tempo, per lei, sembra essersi fermato. Certo un corpo così va curato e nutrito giornalmente. Jlo infatti passa molto tempo in palestra e segue un regime alimentare ben preciso, composto da frullati per colazione, frutta, verdura e noci come snack, pesce, formaggi, uova, pollo e insalata ai pasti. La Lopez ha inoltre svelato di non assumere caffeina e alcolici da anni.

Tra la musica, i film, le linee di moda e altri progetti secondari Jennifer Lopez non si ferma un attimo. La star sta anche pianificando il (quarto) matrimonio. Il compagno, l’ex campione di baseball Alex Rodriguez l’ha chiesta in sposa a marzo 2019, alle Bahamas, con un solitario da 20 carati del valore stimato di 4.5 milioni di dollari. A causa della pandemia di coronavirus però i due hanno dovuto posticipare le nozze ma si dicono sereni e innamorati, in attesa di poter festeggiare ufficialmente la loro unione.

Tornando alle foto in mare, Jennifer Lopez collabora con Guess da diversi anni. Nel 2017 addirittura la cantante aveva soffiato il ruoto di testimonial a Belen Rodriguez. L’argentina aveva posato nelle campagne del marchio per due anni consecutivi. Tre anni son passati ma Jlo, forte del suo fisico scolpito e della sensualità prorompente, sembra non avere alcuna intenzione di mollare il suo scettro di brand ambassador più caliente.

Related Posts