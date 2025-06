Jessica Aidi al mare con Marco Verratti e… Zlatan Ibrahimovic

Vacanze al mare per Marco Verratti e per la moglie Jessica Aidi. Il centrocampista dell’Al-Arabi e la modella francese sono stati pizzicati nelle acque cristalline di Ibiza. La coppia si gode il relax tra spiagge esclusive, party scatenati e giornate di sole all’insegna dello stile e della sensualità. Jessica condivide tutto con i suoi follower: momenti romantici, fitcheck irresistibili e look firmatissimi. Ma a rubare la scena, stavolta, è un ospite d’eccezione: Zlatan Ibrahimovic. Lui e Verratti sono stati paparazzati mentre giocano tra le onde.

Giochi in acqua

Le immagini parlano chiaro: Marco Verratti e Zlatan Ibrahimovic si divertono come dei ragazzini nelle acque turchesi di Ibiza. I due campioni, amici da tempo, si tuffano, nuotano e poi si lasciano andare ai giochi da mare, tra schizzi e calci volanti in stile karate. Una scena che mostra il lato più scherzoso di questi fuoriclasse, ex compagni di squadra al Paris Saint Germain. Entrambi sfoggiano un fisico scolpito: Zlatan è una montagna di muscoli con spalle larghe, pettorali in evidenza e un’infinità di tatuaggi che raccontano la sua vita da guerriero. Marco, ugualmente tonico, indossa un costume blu e mette in mostra gli addominali definiti, oltre ai tanti disegni sulla pelle. Intorno a loro, anche altri amici si godono il momento, ma il focus resta tutto sui calciatori, spensierati in acqua.

Rosso fuoco

A osservare la scena con sguardo divertito e affascinato c’è Jessica Aidi. La modella è stata ripresa mentre si china sul pontile in legno per guardare il marito Marco Verratti e Zlatan Ibrahimovic sguazzare tra le onde. Il suo fisico statuario cattura immediatamente l’attenzione, ma è il bikini rosso fuoco firmato Victoria’s Secret x Frankies Bikinis a fare impazzire i fan. Il costume due pezzi, caratterizzato da fiori traforati, volant delicati e bordo arricciato, emana un’allure romantica ma ultra sexy. Una scelta perfetta per una giornata in spiaggia che si trasforma in una passerella a cielo aperto. Dopo aver osservato dal molo, Jessica entra in acqua e si unisce alla compagnia, regalando ai fotografi altre immagini di sensualità spontanea e naturale bellezza. Finito il bagno, la Aidi torna verso la spiaggia: gli scatti mentre si arrampica sulla scaletta fanno battere i cuori.

Jessica Aidi è sexy e firmata

Con i suoi capelli ricci e voluminosi, lo sguardo magnetico e le movenze da pantera, Jessica Aidi è una visione in vacanza. Dalla spiaggia agli aperitivi, ogni suo look è curato nei minimi dettagli, pensato per stupire e sedurre. Su Instagram, la modella condivide ogni giorno scatti sensuali e outfit da sogno: i suoi costumi sono sempre audaci, come la balconette nera di Sommer Swim, abbinata a un micro perizoma per un risultato hot, oppure l’intero Dsquared2 tempestato di borchie metalliche, con spalline sottili, schiena scoperta e taglio a tanga, che mette in risalto il lato B. Un capo pensato per brillare in spiaggia… ma anche da indossare la sera sotto una giacca elegante per una mise da party. E proprio per la sera, Jessica alterna stili diversi: dal minidress bianco con pietre applicate e cut-out strategici, ad outfit più street, come il reggiseno rosa a quadri con pantaloni abbinati, indossato per un’uscita informale accanto al marito. Guarda nella gallery l’estate caliente di Jessica Aidi… e i giochi di Marco Verratti con Zlatan Ibrahimovic.

