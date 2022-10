JLo litiga con… se stessa, per la borsa

JLo è abituata a essere l’indiscussa protagonista, per questo l’incontro a sorpresa sul set di un’intervista l’ha messa in agitazione. A dividere la scena con lei c’era una donna bellissima e di fama internazionale, con cui è difficile competere: nientemeno che Jennifer Lopez! Tra le due volano scintille, soprattutto perché entrambe sono convinte di avere la borsa più bella. Non siamo impazziti: questo è, in sintesi, il contenuto del video lanciato sui social da Coach per presentare le sue nuove bag, con la neo signora Affleck come protagonista… in versione doppia.

Jennifer Lopez si sdoppia

E’ un siparietto tutto da ridere quello in cui la pop star si sdoppia per litigare con se stessa. Quelle che porta davanti alla telecamera sono due lati della sua personalità, che i fan conoscono bene. JLo ha un look grintoso e sportivo, con pellicciotto e berretto in testa. Più sofisticata e chic quando si presenta in versione Jennifer Lopez, in trench e capelli sciolti. La prima è orgogliosa della sua Tabby: “Senza tempo, proprio come me” la definisce. Ma l’altra non si lascia intimidire: “La mia Rogue è iconica e in pelle rigenerata che fa bene all’ambiente”. Alla fine, com’era prevedibile, le borse Coach mettono d’accordo le due anime della pop star: “Sono bellissime insieme!” dicono mostrandole alla telecamera.

Fresca di nozze con Ben Affleck

La sua passione smodata per le borse piene di carattere, Jennifer Lopez l’ha dimostrata anche durante la luna di miele parigina con Ben Affleck, quando ne ha sfoggiata una più bella e costosa dell’altra. La coppia di teneri piccioncini è stata fotografata nella capitale francese a seguito del primo sì, quello in gran segreto a Las Vegas. Un mese dopo ha bissato con nozze da mille e una notte nella tenuta in Georgia dell’attore, seguita da una vacanza romantica sul Lago di Como. Al suo quarto matrimonio, JLo ha trovato la persona giusta: quella davvero in grado di farle fare pace… anche con se stessa.

