I Jonas Brothers abbiamo iniziato a conoscerli quando, poco più che bambini, recitavano nella serie tv Hannah Montana, insieme a Miley Cyrus. Poi la musica, i premi, lo scioglimento nel 2013 e il ricongiungimento nel 2019, con l’album Happiness Begins. 27, 30 e 32 anni: Nick, Joe e Kevin Jonas sono giovanissimi, eppure ci sembra di sentirli nominare da una vita. In questi anni i tre fratellini americani si sono anche sposati.

Ai Grammy Awards con i look fantasiosi

Sul red carpet dei Grammy Awards, i Jonas Brothers hanno fatto il pieno di flash: sorridenti e al braccio delle rispettive mogli sono stati tra i più cercati della serata. Elegantissimi quanto estrosi nei loro completi Ermenegildo Zegna XXX, Nick, Kevin e Joe non si sono certo fatti oscurare dalle consorti.

I fratelli e le compagne non perdono occasione per sottolineare il loro affiatamento sui social, sottolineando l’importanza della famiglia. Le tre spose, nonché cognate, hanno anche fatto sapere di farsi chiamare Jonas Sisters nella loro cerchia.

Sul red carpet con le mogli

E’ fresco di nozze Joe Jonas, che per la serata ha optato per dolcevita nero e bomber in jacquard. Il cantante era accompagnato dalla moglie Sophie Turner, modella e attrice, che ha mostrato le lunghissime gambe in un outfit di Louis Vuitton.

La giacca con gli uccelli di Kevin Jonas non passa inosservata ma è la canotta in lurex con tanto di pelo in vista la chiave del suo look contemporaneo. Kevin stringe stretta la moglie Danielle Jonas, impeccabile in J’Aton Couture.

Il premio di coppia più teatrale va però a Nick Jonas e Priyanka Chopra, tra il profondo scollo di lei (in Ralph & Russo) e l’abito color bronzo di lui. Del resto, come dimenticare il loro faraonico matrimonio in India?

L’omaggio per Kobe Bryant

Durante gli awards Nick e Priyanka hanno fatto parlare anche per altro. Priyanka Chopra ha voluto infatti rendere omaggio a Kobe Bryant, il cestista morto in un incidente aereo poche ore prima, facendosi disegnare sull’unghia il 24, l’ultimo numero usato da Bryant sulla maglia quando giocava nei Los Angeles Lakers.

Durante l’esibizione sul palco insieme ai fratelli, Nick Jonas è stato invece ripreso con dell’insalata nei denti mentre, ignaro della situazione, rideva di gusto a favore di camera. Incredibile come nessuno dello staff se ne fosse accorto prima dell’esibizione. La notizia è subito rimbalzata con ilarità in rete. Lui, autoironico, ha cavalcato l’onda, dichiarando: “Almeno sapete che mangio le verdure”. Bello, simpatico e salutista.

