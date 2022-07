Look coloratissimi, estrosi e appariscenti, firmati Dior, che per i live in spiaggia ha disegnato un intero guardaroba per il cantante

Il Jova Beach Party è molto più di un semplice concerto. E’ una festa scatenata sulla spiaggia, un momento magico in cui il tempo si ferma e la musica e la voglia di divertirsi la fanno da padrone. Jovanotti sul palco è padrone di casa, mattatore, direttore d’orchestra… e con il suo entusiasmo e la sua energia fa battere ogni volta migliaia di cuori all’unisono.

La collaborazione con Dior

E’ vero che la musica è la protagonista indiscussa del Jova Beach Party ma, come in ogni festa che si rispetti, anche i look contribuiscono a creare l’atmosfera. Per definire gli outfit, Lorenzo Cherubini si è affidato alla designer di Dior, Maria Grazia Chiuri, che per il tour ha ideato un intero guardaroba. Lei e Jovanotti sono amici di lunga data e l’unione delle loro creatività esuberanti non poteva che dare vita a piccoli capolavori. A loro si è aggiunto anche Nick Cerioni, lo stylist che collabora con il cantante ormai da 11 anni.

I look di Jovanotti

Quelli creati per il Jova Beach Party sono look da pirata moderno. Jovanotti si esibisce su un palco a forma di veliero, approdato finalmente dopo gli ultimi due anni di tempesta. Collane colorate e ricche di ciondoli, pantaloni larghi e freschi e dai ricami faraonici, camicie dalle stampe estive e colorate, cappelli in paglia da corsaro, bandane… sono solo alcuni dei dettagli che rendono i spettacolari gli outfit di Lorenzo Cherubini. Una menzione speciale la meritano le scarpe: progettate apposta per questo palco, sono pensate per correre e scatenarsi per tante ore di fila.

Gli amici sul palco

Jovanotti non è da solo sul palco del Jova Beach Party. Con lui si esibiscono dal pomeriggio fino a notte fonda tante star della musica italiana e non solo. Oltre all’immancabile Saturnino, il bassista al suo fianco da 35 anni, si sono avvicendati sul palco Fedez, Tananai, Gianni Morandi, Nek, Coma_Cose, Frankie hi-nrg… e molti altri si uniranno a lui nelle prossime date.

In attesa del prossimo show, guarda i look di Jovanotti nella gallery.

