Il Jungle Dress, il web e… Amber Valletta: la storia di questo look prosegue

Da un atelier di Alta Moda a Google Immagini. Ripercorriamo le tappe che riportano alla modella 51 enne, passando per Jennifer Lopez

Amber Valletta si rimette il “vecchio” vestito. È verde, tempestato di foglie tropicali e orchidee, leggero come una brezza caraibica. Il Jungle Dress è un abito in chiffon di seta firmato Versace, reso indimenticabile dalle sue trasparenze audaci, dal drappeggio fluido e soprattutto da quella scollatura vertiginosa che si ferma solo grazie a una spilla gioiello all’altezza dell’ombelico. È un mix perfetto di sensualità e potere, capace di trasformare chi lo indossa in una vera dea contemporanea. E soprattutto è iconico.

Amber Valletta e la rinascita del mito

Durante la premiazione di Donatella Versace ai CFDA Fashion Awards 2025, tutti gli occhi erano su Amber Valletta: la supermodella è apparsa con il celebre Jungle Dress. Ma non si tratta di un caso o di semplice nostalgia fashion. Amber, infatti, è la prima modella ad averlo indossato in passerella nel lontano 1999, quando Versace presentò la collezione primavera/estate del nuovo millennio. Un ritorno pieno di significato: la musa che diede vita al mito, ora rende omaggio alla designer che lo ha reso leggenda.

Jennifer Lopez e la passerella che cambiò tutto

JLo in passerella con il jungle dress Versace

E come non ricordare la sfilata di Jennifer Lopez? Durante la Milano Fashion Week del 2019, la popstar fece il suo ingresso trionfale sulla passerella Versace, indossando una reinterpretazione del Jungle Dress. Il pubblico esplose: era un momento celebrativo, un déjà vu perfettamente studiato, con Donatella Versace in persona a chiamare la Lopez in passerella, come se fosse una ricerca internet. In quell’istante la moda, la memoria e la cultura pop si fusero in un solo, clamoroso “wow”.

Jennifer Lopez, Google e la nascita di un mito digitale

Jennifer e Puff Daddy

Perché sì, tutto era iniziato proprio con lei, vent’anni prima, ai Grammy Awards del 2000. Jennifer Lopez salì sul red carpet con quel vestito verde e… il web collassò. Milioni di persone cercarono le sue foto online, ma all’epoca Google Immagini non esisteva ancora. I risultati sul motore di ricerca erano solo testuali. Da quella curiosità collettiva nacque la funzione che oggi usiamo ogni giorno: il “Google Images”.
Un abito che ha cambiato la moda, ma anche internet. E oggi, grazie ad Amber Valletta e alla nostalgia digital-chic, il Jungle Dress torna a far parlare di sé, confermando che certi look non passano mai di moda, semmai diventano leggenda.

