Quando hai 183 milioni di follower ogni cosa che scrivi e ogni foto che pubblichi viene analizzata al microscopio. E’ il caso di Justin Bieber che, con tre semplici parole su Instagram, ha creato un gran fermento. “Mom and Dad” è la caption usata dal cantante canadese a corredo di una foto in bianco e nero, dove è ritratto insieme alla moglie, Hailey Baldwin. Mamma e papà. Poche sillabe che hanno fatto subito il giro del mondo.

Gli auguri del follower

24enne dal corpo perfetto e dal ventre piattissimo, Hailey Baldwin è una modella richiestissima. Con il suo fisico ci vorrebbero settimane prima di vedere spuntare un pancino da sotto gli addominali. Dopo la dichiarazione però i follower hanno subito scandagliato tutte le foto social a caccia di un ventre arrotondato. Sono molti i fan che si sono anche congratulati con i due per la bella notizia.

Gli outfit sexy: il pancino dov’è?

Quella di Justine e Hailey è una vita pienissima. Nelle ultime settimane Hailey e Justin Bieber hanno girato l’Europa. Prima l’incontro a Parigi con Emmanuel e Brigitte Macron, dove la top aveva scelto un abito sexy non adatto all’occasione istituzionale (QUI I DETTAGLI), poi la vacanza in Grecia, dove la Baldwin ha indossato minidress, top striminziti e bikini mozzafiato. Insomma, nessuno di questi look sembrava voler nascondere qualcosa.

“Genitori” di…

Nello scatto che svela la possibile gravidanza, Hailey Baldwin sfoggia un completo fluo arancione composto da culotte e da un crop top di Skims. Anche qui la pancia tonica è bene in vista. Ma allora cosa ci vogliono dire Hailey e Justin? E’ la stessa Baldwin a puntualizzare poche ore dopo, scrivendo: “Forse devi dire che diventiamo genitori di un cane, prima che le tue parole vengano interpretate male”. Gli outfit con il pancione possono attendere.

