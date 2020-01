Justin Bieber, look trasandato e atteggiamento “molesto” sul red carpet

Il cantante non perde occasione per baciare la moglie Hailey Baldwin e le strizza anche il sedere

“Non ho nessun risentimento nei suoi confronti. Ho cercato solo di affrontare i miei demoni perché ho capito che è molto pericoloso restare vittima di violenza psicologica. E ora voglio gridare al mondo quanto può essere difficile superare una violenza di questo tipo”. Sono parole forti quelle usate da Selena Gomez durante un’intervista alla National Public Radio, per il lancio del suo nuovo album Rare. La persona a cui dice di non portare rancore è, per sua stessa ammissione, Justin Bieber. I due, fidanzati per sette anni, si sono conosciuti da giovanissimi e la loro storia burrascosa ha visto la fine due anni fa.

Nel frattempo Justin Bieber si è rifatto una vita, sposando la top Hailey Baldwin con un matrimonio da sogno ma è Selena Gomez che, tra i due, sembra essere la più forte. Bieber ha dichiarato più volte di essere continuamente in lotta contro una forte depressione e di come l’abuso di droghe l’abbia quasi distrutto. Nemmeno in occasione dell’ultimo red carpet Justin è apparso particolarmente in forma.

Felpa bianca con smile della sua linea Drew House, jeans rosa, capelli ossigenati, baffetti radi, cappellino all’indietro, collanona da rapper, boxer in vista: alla presentazione della sua serie per YouTube, Seasons, Justin Bieber sembrava un ragazzino appena uscito da scuola più che una star planetaria. Al di là del look, il comportamento di Bieber era abbastanza fuori contesto. Il cantante non ha perso occasione per abbracciare e baciare la moglie Hailey Baldwin, con tanto di presa a doppie mani del sedere della modella. Un atteggiamento poco consono a un evento pubblico, a maggior ragione a pochissimi giorni dalle dichiarazioni di Selena Gomez sui presunti abusi emotivi.

Dal canto suo Hailey Baldwin, splendida e appropriata in un abito trasparente di Zuhair Murad, si è sì prestata al gioco di Justin Bieber ma a tratti sembrava respingerlo imbarazzata. A vederli vicini poi lui, così sbarazzino e trasandato, dava l’impressione di essere il figlio più che il marito della Baldwin. “Mamma Hailey” l’avrà redarguito per i suoi comportamenti a fine serata?

Related Posts