Bieber, l’abito è davvero sexy ma Hailey… non si regge

Serata mondana per Justin Bieber e Hailey Baldwin. La coppia ha organizzato un party, in cui c’era tutto il glamour che ci si potesse aspettare. Ospiti famosi all’interno e curiosi ad aspettarli fuori. I due da sempre attirano sguardi e consensi, belli come il sole, giovani e innamoratissimi. All’uscita dalla festa mancava solo… il sorriso.

Gli outfit eleganti di Justin Bieber e Hailey Baldwin

L’evento presso la galleria d’arte, nuovo business del cantante, si è svolto regolarmente. Justin Bieber stranamente elegante in smoking. Ha rinunciato persino alle sneakers che avevano fatto storcere il naso agli esperti d’etichetta, in occasione dell’incontro con il premier francese Emmanuel Macron (GUARDA).

A supportarlo, sua moglie Hailey Baldwin. Bellissima come sempre, con un outfit che ha giustamente attirato i flash. In velluto nero, con spalle voluminose, l’abito di Alessandra Rich è caratterizzato da una gonna formata da pannelli coprenti solo frontalmente. Di fianco, sotto al velo ricamato, le lunghe gambe della modella svettavano sensuali e ben visibili fino ai fianchi.

I musi lunghi

Fuori dalla location, paparazzati insieme, i Bieber non erano per niente sorridenti. Stretti l’un l’altra, ma più che un abbraccio sembrava che Justin Bieber sorreggesse Hailey Baldwin. Lei serissima, sguardo basso e volto quasi contrito. Lui accanto, con le mani sui fianchi della moglie. A qualcuno è sembrato che coprisse la pelle nuda lasciata scoperta dall’audace vestito. Invece il suo gesto era d’aiuto, più che di protezione dagli sguardi. Come se Hailey non si sentisse bene…

La mano sul ventre

E poi c’è quella mano di lei, proprio davanti al ventre…

Qualche giorno fa, Justin Bieber aveva scatenato un polverone con un post social, in cui aveva scritto “mom and dad” (mamma e papà), accanto alla loro foto. Dopo i primi auguri dei follower, era arrivata la pronta smentita di Hailey Baldwin: “Forse dovresti dire che diventeremo genitori di un cane”. Aveva commentato smorzando la dichiarazione del marito. Si è trattato davvero di uno scherzo o il pancino della modella nasconde il cosiddetto “dolce segreto”?

