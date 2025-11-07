yes

Kaia Gerber accende la notte con Mango

Eleganza in total black (con un tocco purple): ecco la sua Party Collection

Kaia Gerber testimonial Mango Party Collection

Nel nuovo capitolo della collaborazione tra Mango e Kaia Gerber, la modella e attrice californiana interpreta il lato più notturno e autentico del suo stile. La campagna, ambientata a Los Angeles, celebra la libertà di essere sé stessi e l’energia vibrante della notte. Il concept rimane quello di sempre: “Craft Your Own Story”, un invito a raccontare la propria unicità attraverso la moda.

Chi è Kaia Gerber

Kaia Gerber LACMA abito Gucci Cindy Craford
Kaia Gerber e Cindy Craford al LACMA in Gucci

Figlia della top model Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber, Kaia è tra le modelle più richieste della sua generazione. Classe 2001, ha debuttato sulle passerelle a soli 16 anni, conquistando in poco tempo maison come Chanel, Prada e Valentino. Alterna la carriera di modella a quella di attrice, coltivando uno stile personale che unisce eleganza minimal e spirito californiano. A Venezia si è fatta notate con un outfit bon-ton e sensuale e soprattutto con un nuovo fidanzato. Ai Lacma è stata sotto i riflettori con un look acchiappasguardi: un abito Gucci interamente ricoperto di paillettes scarlatte. Oggi Kaia Gerber è anche ambassador di Mango, con cui condivide una visione autentica e libera della moda.

Una notte a Los Angeles

Kaia Gerber testimonial Mango Party Collection
Denim e dettagli stilosi

Le luci della città di Los Angeles illuminano Kaia Gerber mentre si prepara per uscire. Protagonista dei contenuti firmati dal duo Rubberband, la modella vive una serata mondana, in un’atmosfera che riflette l’essenza della Party Collection di Mango. La campagna racconta con uno sguardo discreto il piacere di lasciarsi andare, con autenticità e stile, nel cuore della notte californiana. C’è spazio per l’ironia: la modella si ritrova al party sbagliato. Poi ritrova la location giusta dove trascorrere la serata.

La collezione: il nero come dichiarazione di stile

Kaia Gerber testimonial Mango
Kaia Gerber sensuale nella notte californiana

E veniamo ai look. La Party Collection di Mango trasforma il nero nel suo linguaggio più espressivo. Le silhouette sono definite, urbane e moderne: giacche cropped abbinate a pantaloni a zampa, tuxedo jacket con pantaloni oversize, body in pizzo e abiti aderenti che valorizzano la figura. A rubare la scena, la giacca in eco-pelliccia blu notte, un tocco di colore in una palette dominata prevalentemente dal total black. Gli accessori completano gli outfit con dettagli metallici e giochi di luce: un’eleganza giovane, pensata per la notte. Guarda Kaia nella gallery e ridefinisci il tuo stile!

