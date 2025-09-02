Nude look e nuovo fidanzato: Kaia Gerber seduce Venezia

Nella sesta serata della Mostra del Cinema di Venezia, tra le star agghindate con abiti da sogno e gioielli da capogiro, a farsi notare – in particolare dagli appassionati di gossip – è stata soprattutto Kaia Gerber. La top model è arrivata a sorpresa al Lido per accompagnare il nuovo fidanzato, Lewis Pullman. I due non hanno calcato il red carpet insieme, ma gli scatti rubati dietro le quinte parlano di passione incontenibile.

Nepo baby di successo

Kaia Gerber e Lewis Pullman hanno un elemento in comune che li rende automaticamente interessanti agli occhi del pubblico: entrambi sono figli d’arte, o nepo baby, per usare un termine in voga ormai da diverse stagioni. Lei è la figlia della supermodella Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber, lui è il figlio dell’attore Bill Pullman. Entrambi hanno saputo trasformare il cognome ingombrante in una carriera personale di successo. Kaia, 23 anni, è oggi una delle top model più richieste al mondo: testimonial per le principali maison del lusso, ha calcato le passerelle più prestigiose e conquistato le copertine delle riviste internazionali.

Lewis, 32 anni, è invece in piena ascesa come attore. Dopo ruoli secondari, si è fatto notare in Top Gun: Maverick e ora approda a Venezia come protagonista in The Testament of Ann Lee, film che lo consacra come uno degli attori emergenti più interessanti del momento. La loro storia è relativamente recente: le prime indiscrezioni sono trapelate a inizio 2025, sul finire della relazione di Kaia con Austin Butler, con cui faceva coppia fissa dal 2021, dopo l’addio a Jacob Elordi. Il destino ha voluto che quest’ultimo si trovasse a Venezia in questi giorni, per la manifestazione cinematografica, ma lei ha occhi solo per Lewis.

A spasso per Venezia mano nella mano

La notizia della presenza di questa nuova coppia in Laguna è arrivata nelle ore precedenti al red carpet, quando i paparazzi hanno immortalato Kaia Gerber e Lewis Pullman mentre lasciavano il loro hotel a cinque stelle in Laguna. Sorridenti e complici, i due sono stati fotografati intenti a salire in barca. Il look della coppia si è fatto notare. Lewis ha optato per un outfit casual e disinvolto: t-shirt bianca, pantaloni neri e una giacca in denim. Kaia, invece, ha puntato sul fascino intramontabile del nero con un abito dallo spacco vertiginoso, pump nere dal tacco moderato di Repetto, occhiali da sole Khaite x Oliver Peoples e l’iconica borsa Jackie di Gucci, in versione bianca. Coordinati nei contrasti: lui semplice e rilassato, lei chic e sofisticata.

Separati sul red carpet ma uniti dietro le quinte

In serata, la coppia si è mostrata nuovamente, questa volta in abiti da gran gala. A sorprendere è stata la scelta di Kaia Gerber e Lewis Pullman di non sfilare insieme sul tappeto rosso. Kaia ha preferito restare defilata per lasciare spazio al fidanzato, protagonista del film in concorso. Un gesto elegante, che testimonia il suo sostegno senza voler rubare i riflettori. Lewis ha calcato il red carpet con i colleghi del cast, ricevendo applausi e flash. Terminata la passerella, non ha esitato però a correre verso la Gerber, che lo attendeva poco distante. Lì i due si sono lasciati andare a gesti di affetto sotto gli occhi di tutti: lei l’ha stretto a sé, baciandolo con trasporto. Poco dopo lui le ha baciato dolcemente la spalla, mentre le teneva la mano.

Kaia nei pizzi trasparenti

Kaia Gerber non si è fermata sul tappeto rosso per le foto, ha solo attraversato frettolosamente la passerella: questo non ha però impedito ai fotografi di immortalarla. La top è riuscita a catalizzare l’attenzione con il suo look. La modella ha scelto un abito nero firmato Givenchy: un modello a ruota con sottili spalline, interamente realizzato in pizzo trasparente. Il tessuto semi-sheer lasciava intravedere con eleganza il décolleté e le natiche, trasformando il nude look in un trionfo di sensualità e raffinatezza. Ai piedi, le stesse pump nere del pomeriggio, così come gli occhiali da sole.

Lewis, dal canto suo, ha sfoggiato uno smoking nero doppiopetto di Saint Laurent abbinato a un’impeccabile camicia bianca: un modello classico nella linea ma reso cool e attuale da un paio di camperos, calzati con nonchalance. Belli, glamour e innamorati, Kaia Gerber e Lewis Pullman hanno saputo conquistare Venezia 2025 non solo con il loro fascino individuale, ma anche come giovane coppia emergente nel panorama internazionale: guardali nella gallery.

