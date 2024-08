Kaia Gerber dalla moda alla letteratura: il suo book club è un successo

Era il 2020, in pieno lockdown per il coronavirus con la gente chiusa in casa in cerca di stimoli per ammazzare il tempo. In quel momento a Kaia Gerber è venuta l’idea di dare avvio sui social al suo club del libro. Ora, 4 anni dopo, l’appuntamento culturale non solo è ancora attivo ma è più seguito che mai. A febbraio la modella, insieme ad Alyssa Reeder, ha aperto una piattaforma online chiamata Library Science in cui condivide consigli di lettura. Romanzi e saggi in ugual misura ai quali è stato affiancato, per i veri fan, anche un merchandise.

Kaia Gerber star delle passerelle

Kaia Gerber è diventata celebre come modella. All’inizio era nota al grande pubblico come la figlia di Cindy Crawford ma poi, passerella dopo passerella e shooting dopo shooting, ha dimostrato di non essere solo quello. Si è liberata dell’immagine della nepo baby e ha conquistata fama e credibilità sfilando per i brand più prestigiosi e posando per le icone della moda (tra cui Valentino) ed è una delle top model più pagate al mondo.

Il book club Library Science

Ma per Kaia Gerber non è solo l’aspetto ad essere importante. Se la moda è una sua passione, la lettura lo è altrettanto. Per questo ha lanciato il suo book club, nel quale regala ai follower consigli di lettura sugli argomenti più disparati. Motiva le sue scelte e chiede i pareri dei seguaci, confrontandosi con loro sulle emozioni che il libro le ha provocato. A febbraio ha lanciato Library Science, il sito in cui propone agli interessati le sue scelte, che non sono per nulla scontate. Non si trovano i classici best seller, ma opere famose accanto a quelle di debuttanti ed emergenti. Lo scopo? Quello di far appassionare e coinvolgere i giovani.

Il lancio del merchandise

L’iniziativa di Kaia Gerber ha avuto successo, tanto che sul sito accanto, ai consigli letterari, è arrivato il merchandise. Per dimostrare la propria appartenenza al gruppo di lettori è possibile acquistare due tshirt in cotone, una blu e l’altra bianca, un cappellino, una tote bag e un evidenziatore giallo. E qui il cerchio si chiude: dalla moda alla letteratura per tornare alla moda, con Kaia che si mette in posa e sfoggia capi e accessori, prestandosi come modella.

A New York con Austin Butler

Nelle scorse settimane Kaia Gerber è stata pizzicata a New York dai paparazzi con addosso una delle t-shirt del merchandise del suo book club. La modella era a Broadway insieme al Austin Butler, con cui fa coppia dalla fine del 2021 e sembra prossima alle nozze. Riservati come sempre, i due hanno cercato di sfuggire (senza riuscirci) ai fotografi e mimetizzarsi nella folla. Sulla maglietta blu del merch di Library Science che indossava la modella si legge: Come to my house I have great books (vieni a casa mia, ho libri bellissimi, ndr). Un messaggio ironico e ammiccante, che allude a quanto anche la letteratura possa essere sexy. Chissà se avrà conquistato con un bel libro anche il suo fidanzato?

