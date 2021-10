Cindy Crawford diventa nonna? Kaia Gerber mostra il pancione

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Idea regalo Adatto per questa occasione 7.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

“E’ stato divertente”, scrive Kaia Gerber su Instagram, taggando il papà, Rande Gerber, in uno scatto che ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. Nella foto si vede la figlia di Cindy Crawford nel corso di una videochiamata con il padre. Fino a qui nulla di strano, considerando che la top model è sempre in giro per il mondo e che, probabilmente, i genitori li vede molto poco. Nell’immagine però una Kaia di profilo mostra con orgoglio il pancione.

Shorts e pancione per Kaia Gerber

Shorts lilla, maglietta bianca, cardigan colorato di Remain e, appunto, un ventre decisamente pronunciato: Kaia Gerber ha fatto proprio uno scherzo con i fiocchi al papà. Uno scherzo, sì, perché la modella non è intenzionata a rendere nonni Rande Gerber e Cindy Crawford. Si tratta solo di finzione, Kaia è infatti una delle protagoniste nella nuova stagione delle serie American Horror Story, dove interpreta una giovane rimasta incinta dopo un incontro alieno.

L’amore con Jacob

Non ci sono amori extraterrestri nella vita di Kaia Gerber, bensì una love story reale. La top è fidanzata da un po’ con Jacob Elordi, 24enne attore australiano. I due sono stati spesso paparazzati insieme a spasso per Los Angeles e New York (e anche al party organizzato dopo il Met Gala) ma l’ufficialità della loro relazione è arrivata solo di recente. Kaia e Jacob hanno infatti debuttato come coppia a fine settembre, all’Academy Museum of Motion Pictures Gala. Sul red carpet la Gerber, in un lungo abito di paillettes oro di Celine, era stretta al suo Jacob. Bellissimi e felici, gli innamorati non si sono mai tolti di occhi di dosso, svelando un’intesa da paura. E chissà che un giorno quella videochiamata col pancione non arrivi davvero a papà Rande.

