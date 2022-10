Kaia Gerber stilista per Zara, la moda alla portata di tutte

Sono lontani i tempi in cui Kaia Gerber era considerata soltanto la figlia di Cindy Crawford. Certo dalla mamma ha preso bellezza e carisma, ma il merito di essere riuscita a farsi strada nei cuori della GenZ è tutto suo. Per shooting e sfilate è richiestissima ma ora dimostra che la moda, oltre a indossarla, sa anche crearla. Kaia x Zara è la collezione che ha firmato per il colosso di moda spagnolo, con cui propone uno stile minimalista, attuale e senza tempo insieme. Le foto della campagna, ambientate in riva al mare tumultuoso, sono scattate da Fabien Baron e lei è, ovviamente, la protagonista.

Una collezione senza tempo

Con le sue creazioni per Zara, Kaia Gerber mira a proporre nuovi classici del guardaroba. Capi e accessori cool e funzionali, che strizzano l’occhio agli anni ’90 ma mantengono un allure senza tempo. I colori sono neutri, sui toni del grigio, bianco, nero e cammello. Si va dall’abito in satin con spalline sottili al dolcevita crop in lana, dal cappotto in pelle alla camicia con spacco sul retro: pezzi chiave che, rielaborati, diventano sorprendenti. “Il mio punto di partenza è stato chiedermi se è possibile creare una collezione che abbia tutto ciò di cui si possa aver bisogno nel proprio armadio. Se stessi viaggiando e preparando la valigia, potrebbe ricoprire ogni tipo di esigenza? Credo che questo sia stato raggiunto”, ha spiegato.

Kaia x Zara, moda inclusiva (in ogni senso)

A proposito della collezione per Zara, Kaia Gerber ha raccontato: “Non stavo pensando solo a me stessa durante il processo di design. Stavo pensando a mia mamma, alle mie amiche e tutti quelli che vedo intorno a me. Non volevo creare qualcosa che escludesse qualcuno”. La sua ambizione era quella di rispondere alle esigenze di ogni tipo di donna, indipendentemente dall’occasione d’uso e dalla fisicità. Inclusività anche nei prezzi che, come sempre per il colosso di moda low cost, sono alla portata di tutte le tasche.

Amore a gonfie vele

Per Kaia Gerber è un momento magico. Non solo la carriera nella moda va alla grande, ma ha anche debuttato come attrice nella serie tv comedy Mrs American Pie. Le cose vanno alla perfezione anche in amore. La modella 20enne è fidanzata da quasi un anno con l’attore Austin Butler, di 10 anni più grande. Lui è la star del film-evento Elvis, e i loro baci sul red carper del Festival di Cannes, in occasione della presentazione della pellicola, avevano fatto il giro del mondo. La collezione creata per Zara è solo la ciliegina sulla torta.

