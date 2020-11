Kamala Harris, Madam Vice President con i pantaloni e le sneakers

Non ci sarà stata l’attesa onda blu, alla fine però Joe Biden ce l’ha fatta comunque ad aggiudicarsi le elezioni presidenziali americane. Dopo quattro anni i democratici tornano dunque alla Casa Bianca, capitanati dal 78enne ex senatore. Ma c’è un’altra figura che dalla conferma della vittoria sta facendo parlare il pianeta: Kamala Harris. Sarà lei infatti la prima vicepresidente donna della storia degli Stati Uniti. Non solo la Harris appartiene al gentil sesso ma è anche nera e di origine indo-giamaicana. 56 anni, californiana, con il sorriso sempre stampato in faccia, determinata e sportiva.

“We did it”

Quando ha avuto la conferma della disfatta repubblicana, Kamala Harris stava facendo jogging con il marito. E’ proprio lui, Douglas Emhoff, ad averla ripresa in un video dove, mentre telefona a Biden, pronuncia una frase già passata alla storia: “We did it Joe” (ce l’abbiamo fatta Joe). Kamala ha addosso una felpa Nike, un capo che ben rappresenta il suo approccio casual alla moda. “Sono quel che sono. E mi va bene così”, aveva dichiarato lei tempo fa al Washington Post. Un messaggio di accettazione per tutte le ragazze d’America (e del mondo intero).

Lo stile casual

Nei comizi che l’hanno portata in questi mesi in giro per il Paese Kamala Harris si è distinta per il suo stile anticonformista. Lei che, per esigenze lavorative indossa anche i tacchi, non ha dubbi: con le sneakers si sta più comode. Le Converse All Star sono le sue ginniche preferite. Bianche o in pelle grigia, l’hanno accompagnata spesso sul palco, dalla Florida all’Iowa. I suoi outfit poi sono sempre composti da pantaloni, in denim o in tessuto più formale, avvitati e fascianti. Altro capo irrinunciabile nel guardaroba della Harris sono i blazer. Tartan, monocolore, con o senza bottoni, Kamala ne ha un armadio pieno e li abbina a semplici tshirt bianche o a camicie perfettamente stirate. Per quanto riguarda i gioielli, i suoi must sono le perle, portate sia al collo che al braccio, bianche o nere.

Il tailleur bianco

Infine, un doveroso approfondimento sulla mise sfoggiata in Delaware, dove ha festeggiato insieme a Joe Biden lo storico esito delle elezioni. Per l’occasione Kamala Harris ha optato per un elegante e sontuoso completo di Carolina Herrera. Lei che sembra prediligere i colori scuri, si è lasciata andare a un total white d’effetto. Il bianco non è certo un colore casuale. E’ la tonalità scelta come emblema (insieme all’oro e al viola) dal National Woman’s Party, l’organizzazione fondata nel 1913 per i diritti delle donne, primo fra tutti, il suffragio universale. Il bianco è anche il colore scelto da Hillary Clinton nei momenti giù importanti della sua corsa presidenziale nel 2016.

“Sono la prima donna vicepresidente, ma non sarò l’ultima”, ha dichiarato Kamala Harris durante il discorso della vittoria. Tacchi e abbellimenti eccessivi possono attendere, adesso è tempo di mettersi all’opera e pensare alla sostanza. Buon lavoro Madam Vice President!

