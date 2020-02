Kate Middleton con l’abito riciclato è la star dei Bafta 2020

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy (In)trovabile 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ai Bafta 2020 c’erano una sensuale Scarlett Johansson in Atelier Versace, una confettosa Renee Zellweger in Prada e una scandalosa Lily Rose Depp in Chanel. Sul red carpet londinese però nessuna è piaciuta come Kate Middleton. La duchessa di Cambridge è stata anche l’unica a centrare il tema della serata.

Il famoso riciclo di Kate

Questa edizione dei British Academy of Film and Television Arts Awards infatti era dedicata all’ambiente. Le star presenti sono state invitate a scegliere outfit sostenibili ovvero non creati ad hoc per l’evento ma vintage, già indossati o eventualmente presi in prestito. Il tutto per cercare di limitare il carbon footprint, l’impronta di carbonio, il parametro utilizzato per stimare le emissioni di gas serra causate da un prodotto, un’organizzazione, un evento o un individuo. Quale migliore occasione per Kate Middleton per riciclare ancora una volta? Lei che del “già visto” ha fatto un portabandiera e per cui viene acclamata da stampa e critica.

L’abito già messo nel 2012

Se le altre bellissime presenti sembrano aver snobbato l’invito eco-friendly degli organizzatori – al massimo i vestiti sono stati prestati dalle maison ma di certo non erano già stati visti – Kate Middleton ha fatto il pieno di consensi. Accompagnata dal marito William, che è anche il presidente della British Academy, Kate ha puntato su un mood gold, con un abito Alexander McQueen bianco con ricami oro. Corpino con scollo a V stretto sul seno e gonna ampia, il tutto addolcito da graziose maniche con sbuffi delicati. Questa creazione dal sapore orientale era già stata sfoggiata dalla duchessa nel 2012, in occasione della visita in Malesia.

Meglio allora o adesso?

Otto anni e tre figli dopo, Kate Middleton mantiene il suo fisico perfetto e la sua classe innata. Più matura, certo, ma nel confronto tra gli scatti passati e quelli attuali, la Middleton sembra anche aver guadagnato fierezza e portamento. Elegante come non mai Kate si è intrattenuta con gli ospiti, tra chiacchiere con le attrici hollywoodiane e sorrisi smaglianti a favore di fotografi. Capelli sciolti al tempo, un impeccabile raccolto signorile nel 2020. La preferite sbarazzina o regale?

