Kate Middleton e la borsa sempre in mano: non è solo stile, ma strategia

Piccola e neutra, la clutch è uno dei punti chiave dei suoi outfit

Durante ogni uscita pubblica, Kate Middleton sfoggia look impeccabili, sorrisi smaglianti e… una borsa sempre stretta tra le mani. Non è un dettaglio casuale: l’accessorio, spesso una clutch sobria ma elegante, è diventato un vero e proprio simbolo del suo stile. Ma dietro a questo gesto c’è molto più che una questione di moda: si tratta di una strategia sottile, raffinata, che unisce bon ton, comunicazione non verbale e necessità reali. Un piccolo trucco con un grande effetto scenico, che conferma ancora una volta quanto la Principessa del Galles sia maestra di eleganza e di protocollo.

La borsa per Kate Middleton è l’accessorio preferito

Clutch compatte, dalle linee pulite e dai colori neutri: Kate Middleton raramente si separa da questo tipo di borsa. Firmate da brand come Alexander McQueen, Jimmy Choo, Chanel, Mulberr, LK Bennet, Maud o Emmy London, sono pensate per completare i suoi outfit con grazia. Spesso abbinate ai cappotti sartoriali o agli abiti midi che indossa durante gli eventi ufficiali, le clutch non sono solo belle da vedere, ma funzionali al contesto. Portate davanti al corpo con entrambe le mani, contribuiscono a mantenere una postura composta e armonica. In foto e video, l’effetto finale è quello di una presenza curata e sicura, in cui ogni elemento – compresa la borsa – è calibrato al millimetro.

Kate Middleton borsa: stile e galateo reale a braccetto

Secondo l’esperta di etichetta reale Myka Meier, Kate tiene spesso la borsa nella mano sinistra per lasciare libera la destra e poter salutare. È una regola del galateo reale non scritta ma ampiamente seguita, che rende i movimenti più fluidi e naturali durante strette di mano o presentazioni ufficiali. Ma la scelta ha anche un effetto estetico: tenere la borsa in modo simmetrico contribuisce a creare un’immagine composta, perfetta per gli scatti fotografici. La clutch diventa così un prolungamento dell’eleganza, e non solo un accessorio funzionale. Un dettaglio che rafforza il legame tra Kate Middleton e la borsa, sempre in perfetta armonia con il suo stile.

Kate Middleton borsa: quando diventa uno scudo sociale

In molte occasioni, però, Kate usa la borsa anche per evitare strette di mano potenzialmente scomode. Se posizionata saldamente tra le mani davanti al corpo, la clutch funge da vero e proprio “scudo sociale”. Un trucco discreto per mantenere le distanze in modo elegante, soprattutto quando il protocollo richiede riservatezza o quando il momento non consente interazioni fisiche. Una scelta raffinata, che conferma la padronanza di Kate non solo della moda, ma anche della comunicazione non verbale. Come ha sottolineato Town & Country Magazine, è un gesto che dice molto senza dire nulla. Un ulteriore modo con cui Kate Middleton usa la borsa come alleata strategica.

Un linguaggio silenzioso tra Royals

Kate non è l’unica a usare la borsa come elemento di comunicazione. Anche la Regina Elisabetta aveva un linguaggio codificato fatto di borse: spostarla da un braccio all’altro, ad esempio, era un segnale per gli assistenti di corte. Meghan Markle ha ripreso alcune di queste abitudini, alternando clutch a modelli più strutturati, mantenendo però la funzione “strategica” dell’accessorio. Per tutte loro, la borsa è più di un elemento fashion: è parte integrante del comportamento reale, un piccolo oggetto carico di significato, che coniuga immagine, rispetto del protocollo e intelligenza sociale. E Kate Middleton, con la sua iconica borsa, ne è la perfetta interprete.

