Eleganza a corte: Kate Middleton e Camilla in lungo per la cena di Stato

C’era grandissima attesa per la cena di Stato a Buckingham Palace con il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa. L’occasione ha segnato il primo evento di gala dalla scomparsa della regina Elisabetta e, di conseguenza, il debutto di Camilla come Regina Consorte e di Kate Middleton nel ruolo di principessa del Galles. All’evento le due royal hanno incantato per grazia ed eleganza.

Camilla in blu

Di fianco al marito, re Carlo III, Camilla è apparsa raggiante. La Regina Consorte ha optato per un outfit blu, composto da un lungo abito con le maniche in pizzo di Bruce Oldfield. Il vestito è lo stesso che Camilla aveva scelto per posare a giugno su British Vogue, in occasione del suo 75esimo compleanno. I gioielli della Regina erano perfettamente in nuance. In testa Camilla portava la tiara Belgium Sapphire, corona a cui Elisabetta era particolarmente affezionata. Al collo ha trovato posto la collana di zaffiri chiamata Giorgio VI, abbinata a degli orecchini che invece non sono mai stati visti prima.

Kate etera in bianco

Kate Middleton in total white assomigliava alla principessa delle nevi. Il bianco, colore che spesso viene usato dalle donne della Royal Family per le Cene di Stato, rendeva la principessa del Galles algida ed eterea. Per la serata la Middleton ha indossato un lungo cape dress arricchito con cristalli sulle spalle di Jenny Packham, maison a cui ricorre spesso per gli eventi più importanti. Il look della Middleton era completato da una mini clutch di Alexander McQueen e da preziose pump di strass di Gianvito Rossi, brand molto amato da Kate. Il beauty look prevedeva capelli elegantemente raccolti e un trucco con focus sugli occhi verdi.

Gli omaggi per Elisabetta e Diana

Nell’outfit di Kate Middleton c’erano molti dettagli che rendevano omaggio sia alla regina Elisabetta che a Lady Diana. La principessa del Galles ha ricordato la sovrana sfoggiando il braccialetto di perle (Elisabetta le adorava) che aveva già indossato per i funerali di settembre. Sembrerebbero invece tre i tributi per la suocera: Diana era solita indossare il bianco ai banchetti di Stato, gli orecchini di perle e diamanti sono appartenuti a lei e, infine, la corona era una delle sue preferite.

La tiara Queen’s Mary Lover’s Knot è stata data in prestito da Elisabetta a Diana, in occasione delle nozze con Carlo. Sebbene il gioiello fosse, per sua stessa ammissione, pesantissimo e le creasse forti mal di testa, Lady Spencer amava indossarla. Dopo la sua morte nel 1997, il prezioso è tornato nella cassaforte di Buckingham Palace e ha fatto la sua ricomparsa solo nel 2015, sul capo della Middleton, che ora l’ha scelto nuovamente.

La spilla di Camilla e Kate

I tributi per Elisabetta non sono dunque mancanti, né da parte di Camilla né da Kate Middleton. Tra tutti però il simbolo più forte è racchiuso nelle spilla dell’Ordine familiare reale, che sia la Regina Consorte che la principessa del Galles portavano con orgoglio sul petto. Il gioiello indica l’appartenenza di una persona al Royal Family Order e viene donata solo alle donne di famiglia dal regnante. Oltre al fiocco giallo, che si indossa da tradizione a tutti i banchetti di Stato, al centro trova spazio il ritratto di un royal del passato. Per l’occasione è stato scelto il ritratto di una giovane Elisabetta, a indicare la discendenza reale. Un ricordo apprezzato da tutti, per una Regina destinata a rimanere immortale nel cuore dei britannici.

