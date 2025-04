Kate Middleton sorprende con capelli biondi: il nuovo look per l’anniversario

Blazer coordinati per i principi del Galles che sono in viaggio in una meta del cuore

Il 29 aprile 2025, in occasione del 14° anniversario di matrimonio con il Principe William, Kate Middleton ha attirato l’attenzione con un nuovo look: capelli più chiari e luminosi.

Durante la visita ufficiale alle isole di Mull e Iona in Scozia, la Principessa del Galles ha sfoggiato una chioma biondo caramello, segnando un’evoluzione nel suo stile personale.

Un cambiamento di stile significativo

I capelli della Principessa del Galles hanno una novità: sempre lunghi e vaporosi, ma con una tonalità molto più chiara. La trasformazione della capigliatura di Kate Middleton non è passata inosservata. Le sue pettinature sono da sempre fonte d’ispirazione per milioni di donne.

I riflessi biondi hanno donato luminosità al suo viso, evidenziando un aspetto fresco e radioso. Questo cambiamento ha suscitato entusiasmo tra i fan e gli osservatori reali, che hanno elogiato la scelta di stile della Principessa.

Un ritorno alle origini

Nostalgico anniversario per Kate e William. La visita in Scozia ha rappresentato un ritorno simbolico per la coppia reale, che si è conosciuta proprio all’Università di St. Andrews.

Durante l’evento, la Middleton ha scelto un outfit casual, composto da pantaloni aderenti, blazer marrone e camicia azzurra, completando il look con la nuova tonalità di capelli che ha catturato l’attenzione di tutti.

Il look di Kate

A Tobermory, Kate Middleton ha incantato con uno stile country-chic perfettamente in sintonia con l’ambiente scozzese. Il blazer doppiopetto in tweed marrone di Holland Cooper (€719) ha aggiunto un tocco di eleganza rustica, abbinato alla camicia chambray di Boden (€140) per un effetto casual raffinato. I jeans skinny a vita alta di Massimo Dutti (€70) hanno valorizzato la sua silhouette, completati dagli stivaletti in pelle scamosciata di See by Chloé (€395) ideali per le passeggiate sull’isola.

Gli accessori hanno aggiunto un tocco di lusso: l’orologio Ballon Bleu de Cartier (€6.800), gli orecchini con topazio blu di Kiki McDonough (€1.320) e la collana personalizzata di Daniella Draper (€1.020) hanno impreziosito l’ensemble.

Un look che unisce tradizione e modernità, celebrando con stile il 14° anniversario di matrimonio della coppia reale.

Che cosa ci dice l’outfit della principessa

Il look di Kate Middleton a Tobermory evidenzia una tendenza verso l’eleganza sostenibile e la valorizzazione dell’artigianato locale, con scelte di brand che uniscono tradizione britannica e stile contemporaneo.

Il blazer in tweed di Holland Cooper è un nuovo acquisto per Kate, ma il brand è una scelta frequente nel suo guardaroba, noto per i suoi capi ispirati all’equitazione britannica.

Gli stivaletti See by Chloé sono già stati indossati in precedenti occasioni informali, dimostrando la predilezione di Kate per calzature pratiche ma eleganti.

Insomma una principessa ancora una volta attenda ai dettagli e al contesto.

Un’evoluzione continua

Nel corso degli anni, Kate Middleton ha dimostrato di saper evolvere il proprio stile con eleganza e discrezione. Il recente cambiamento di colore dei capelli si inserisce in un percorso di trasformazione che riflette la sua personalità e il suo ruolo all’interno della famiglia reale.

Reazioni e commenti

Ogni outfit della principessa del Galles viene analizzato e criticato. La Middleton ha sempre optato per la sobrietà, concedendosi però anche con outfit audaci, come quando ha mostrato le gambe con un abito rosso firmato Catherine Walker.

I social media sono stati inondati di commenti positivi riguardo al nuovo look di Kate Middleton. Molti utenti hanno espresso apprezzamento per la scelta di schiarire i capelli, ritenendola una mossa audace e rinfrescante. Il cambiamento è stato interpretato come un segno di rinnovamento e positività nella vita della Principessa.

I brand preferiti di Kate Middleton

Lo stile di Kate Middleton è diventato iconico anche grazie alla scelta di brand che uniscono tradizione, artigianalità e classe senza tempo.

Oltre a nomi noti come Alexander McQueen e Jenny Packham per gli abiti da cerimonia, Kate predilige marchi britannici come questi scelti per l’anniversario: Holland Cooper e Boden.

Per le calzature sceglie spesso See by Chloé, mentre per i gioielli alterna pezzi preziosi reali a creazioni di designer indipendenti come Daniella Draper e Kiki McDonough.

Questa selezione accurata riflette la sua attenzione al made in UK e alla sostenibilità.

Come copiare il look di Kate Middleton a basso costo

Molti fan amano ricreare i look di Kate Middleton, ma non sempre i prezzi degli originali sono accessibili. Tuttavia, è possibile ispirarsi ai suoi outfit utilizzando versioni simili proposte da marchi più economici.

Un blazer marrone dal taglio doppiopetto, una camicia chambray e stivaletti beige sono facilmente reperibili nei negozi high street come Zara, H&M o Mango. Anche per gli accessori si trovano alternative simili su Etsy o Asos, permettendo a chiunque di replicare lo stile royal con un budget contenuto.

Gli accessori simbolo della Principessa del Galles

Kate Middleton ha saputo trasformare alcuni accessori in veri e propri simboli del suo stile.

Tra i più riconoscibili: l’anello di fidanzamento appartenuto a Lady Diana, la clutch rigida (sempre coordinata al look), gli orecchini pendenti in pietra colorata e l’orologio Ballon Bleu de Cartier, che indossa spesso in pubblico.

Ogni dettaglio è scelto con cura per rafforzare l’immagine elegante e sobria della Principessa del Galles.

Il significato dei gioielli indossati da Kate Middleton

I gioielli di Kate Middleton non sono mai scelti a caso. Spesso portano con sé un significato personale o storico, come l’anello di zaffiro blu, appartenuto alla suocera: simbolo dell’unione con William e legame con Lady Diana.

Anche la collana personalizzata con le iniziali dei suoi figli, indossata in occasione dell’anniversario in Scozia, evidenzia il suo lato materno e affettuoso.

Kate usa i gioielli per raccontare storie e valori, rendendoli parte integrante della sua narrazione pubblica.