Kate Middleton sfoggia il cappello riciclato delle nozze di Meghan

Kate Middleton sfoggia un cappello riciclato in un look che conquista Buckingham Palace. La Principessa del Galles è tornata sotto i riflettori con uno stile impeccabile. Il cappello, già indossato al matrimonio di Harry e Meghan, diventa simbolo di moda consapevole e messaggio implicito. Un ritorno elegante che valorizza ancora una volta il concetto di “Kate Middleton cappello riciclato”. Lei ha fatto di più, a distanza di due giorni eccola ricomparire con un cappellino in testa, in un ensemble che è tutto un déjà vu. Vediamoli entrambi.

Omaggio alla Marina in navy

In Scozia per il battesimo della fregata antisommergibile HMS Glasgow, la principessa del Galles ha voluto omaggiare la Marina con un look a tema. Il coat dress Suzannah London evidenzia la silhouette e richiama i colori del corpo militare, con dettagli bianchi sull’abito blu navy. Abbinato al vestito, un delizioso cappellino Philip Treacy con la stessa combinazione cromatica. Chi vi ricorda? Ovviamente il power look di Melania Trump all’insediamento del marito, a gennaio di quest’anno.

Un ritorno tra stile e significato

Due giorni prima Kate Middleton è tornata protagonista con un look riciclato che colpisce per stile e significato. Il 20 maggio 2025, la Principessa del Galles ha partecipato al Garden Party di Buckingham Palace accanto al Principe William, sfoggiando un outfit composto da pezzi già indossati in passato. Una scelta di moda consapevole e sostenibile che ribadisce l’eleganza del suo guardaroba reale.

Il look era composto da: abito giallo pastello firmato Emilia Wickstead, già indossato durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta nel 2022; cappello floreale di Philip Treacy, lo stesso sfoggiato al matrimonio di Harry e Meghan nel 2018; orecchini di diamanti di Robinson Pelham, regalo dei suoi genitori per le nozze con William nel 2011.

La scelta ha attirato l’attenzione mediatica: il Garden Party si è tenuto il giorno dopo il settimo anniversario di matrimonio dei Duchi di Sussex, e alcuni osservatori reali hanno letto il look di Kate come un gesto simbolico, forse un messaggio di riconciliazione?

Un evento tra impegno sociale e memoria

Durante l’evento, Kate e William hanno incontrato la famiglia di Liz Hatton, giovane fotografa scomparsa per una rara forma di cancro. L’incontro ha sottolineato l’impegno della coppia verso cause sociali e benefiche. Il ritorno pubblico di Kate, dopo una pausa dovuta a trattamenti oncologici nel 2024, sta mostrato una Principessa elegante, consapevole, capace di comunicare attraverso la moda.

Il simbolo degli orecchini: tra amore e appartenenza

Gli orecchini indossati da Kate non sono solo un accessorio di lusso. Creati da Robinson Pelham, raffigurano foglie di quercia e ghiande, simboli dello stemma della famiglia Middleton. Un dettaglio intimo e affettivo che impreziosisce il look con un significato profondo. Il valore simbolico degli orecchini si intreccia perfettamente con altre scelte stilistiche della Principessa, come il recente cambio di colore dei capelli, raccontato in questo articolo dedicato al nuovo look biondo di Kate Middleton.

Kate e il guardaroba consapevole: tutti i look riciclati

Kate è nota per il suo stile sostenibile e per l’uso frequente di look riciclati. Ha spesso riutilizzato abiti per eventi ufficiali, come il l’abito lungo Alexander McQueen o alcuni vestiti Jenny Packham. Il look riciclato scelto per il Garden Party è solo l’ultimo esempio di un guardaroba che coniuga eleganza e responsabilità. Anche in questo caso, “Kate Middleton cappello riciclato” si conferma un messaggio forte.

Il cappello di Philip Treacy: una storia tra glamour e tradizione

Il cappello riciclato scelto da Kate è una creazione di Philip Treacy, celebre modista britannico. Era già stato protagonista alle nozze di Harry e Meghan nel 2018. Rivederlo proprio nell’anniversario della coppia aggiunge una nota di continuità e forse un messaggio personale tra le righe. Questo cappello Philip Treacy è oggi simbolo di coerenza stilistica e memoria affettiva nella moda reale.

Quanto costa il look di Kate? Gli accessori da regina

Il cappello di Philip Treacy ha un valore stimato di circa 1.200 euro, l’abito Emilia Wickstead oltre 1.500 euro. Gli orecchini su misura Robinson Pelham, in diamanti, sono stimati intorno ai 15.000 euro. Un outfit prezioso ma coerente con l’immagine raffinata della Principessa del Galles.

Perché Kate Middleton indossa curiosi cappellini

Il concetto di eleganza inglese è un ideale di stile sobrio, raffinato e senza tempo, che si fonda su tradizione, misura e qualità. Tagli classici, colori neutri, accessori scelti con cura, etichetta e comportamento ne sono caratteristiche indispensabili. Il cappello è un accessorio simbolo della tradizione britannica. Ha avuto un ruolo centrale nell’abbigliamento inglese per secoli, ed è ancora oggi presente in occasioni formali o cerimoniali. Nel contesto inglese, il cappello è più che un accessorio: è un simbolo di status. Ne è la prova il tradizionale Royal Ascot che lo annovera tra i requisiti obbligatori. Chi meglio di Kate Middleton può farsi portavoce di questi valori?

La moda riciclata nella Royal Family: stile con coscienza

Il riciclo fashion è sempre più presente nelle scelte della Royal Family. Kate, ma anche Camilla, hanno spesso riutilizzato outfit per promuovere un messaggio di sostenibilità e modernità. Una filosofia che Kate ha abbracciato anche in altre occasioni, come dimostra la consegna del premio “Queen Elizabeth II Award for British Design” allo stilista Patrick McDowell che si è distinto per la sua ricerca nell’ambito della moda etica, sostenibile e inclusiva. Per la premiazione la principessa ha indossato un completo firmato Victoria Beckham dal fit asciutto.

