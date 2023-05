Kate Middleton, è giallo sul vestito dell’incoronazione: ha indossato due versioni simili?

Passano i giorni ma la curiosità su tutto quello che riguarda l’incoronazione di Carlo III non si placa. Ora dopo ora emergono sempre più dettagli sulla cerimonia, molti dei quali ruotano intorno ai look della famiglia reale. Allo storico evento del 6 maggio nessuna royal (nemmeno la regina Camilla) ha attirato l’attenzione quanto Kate Middleton. Adesso, grazie alla pubblicazione del ritratto ufficiale del Re a Buckingham Palace insieme agli altri membri della famiglia, sono stati svelati nuovi particolari sul suo outfit principesco.

Il look principesco

Fiumi di parole sono già stati scritti sul look di Kate Middleton al Coronation day. La principessa del Galles ha incantato il mondo intero con il suo outfit a Westminster Abbey, composto da un magnifico vestito di Alexander McQueen, che però era in parte coperto da un sontuoso mantello con i colori della bandiera britannica, la Union Jack (gli omaggi patriottici nelle sue mise di questi giorni non sono mancati). Esigenze di protocollo: Kate, che ha sposato l’erede al trono, non poteva di certo esimersi dall’indossare i paramenti che il suo ruolo comporta. Di fatto, il vistoso capospalla non ha permesso di ammirare il Coronation dress in tutto il suo splendore. Nella giornata dell’8 maggio però da Palazzo sono stati rilasciati i ritratti ufficiali scattati da Hugo Burnard. La Middleton posa radiosa… mostrando tutta la magnificenza dell’abito.

Doppio vestito?

Un dettaglio nell’abito indossato da Kate Middleton negli scatti ufficiali ha subito acceso la curiosità dei fashionisti: la principessa del Galles si è cambiata, una volta arrivata a Buckingham Palace? Il dubbio è lecito, lo scollo dell’abito è completamente diverso: girocollo in chiesa, a V per le foto di rito. Sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali, gli esperti di dress code reale sostengono che la Middleton indossasse una cappa in tonalità tra il vestito e l’ingombrante mantello, per evitare che le pesanti corde e onorificenze potessero rovinare il delicato tessuto. Tuttavia, resta in auge anche l’ipotesi di un secondo vestito: per alcuni un ulteriore coprispalle, per quanto sottile, sarebbe infatti risultato scomodo negli spostamenti.

La collana di Elisabetta

Grazie alle immagini ufficiali, abbiamo finalmente potuto ammirare anche il collier indossato da Kate Middleton per l’incoronazione. Un omaggio, questo, all’amatissima Elisabetta. La principessa del Galles portava infatti al collo la George VI Festoon Necklace, che fu regalata da Giorgio VI alla figlia nel 1950, quando questa era ancora principessa. Il collier, composto da 105 diamanti, era tra i preferiti della sovrana scomparsa nel settembre del 2022. Realizzato da Garrard, il gioielliere ufficiale di corte, il prezioso è stato scelto innumerevoli volte nel corso dei decenni dalla Regina.

Gli altri omaggi

La collana non è l’unico omaggio riservato da Kate Middleton a Elisabetta. Così come la compianta sovrana nel giorno della sua incoronazione nel 1953, anche Kate ha infatti deciso di farsi ricamare sull’abito i simboli floreali delle quattro nazioni del Regno Unito: la rosa per l’Inghilterra, il cardo per la Scozia, il narciso per il Galles e il trifoglio per l’Irlanda del Nord. Inoltre, per questa occasione storica, la Middleton ha optato per lo stesso designer che aveva creato il suo abito da sposa, Alexander McQueen. La stessa scelta era stata fatta dalla Regina. Sia per il matrimonio con Filippo che per la sua incoronazione, aveva infatti scelto lo stesso couturier, Norman Hartnell. Kate, ancora un volta, ha saputo toccare con discrezione i tasti (di stile) giusti: nella gallery ci sono tutti i dettagli.

