Kate Middleton elegantissima a Wimbledon… ma infrange il protocollo

Wimbledon è il più antico torneo di tennis del mondo, si svolge ogni anno dal 1877 all’All England Lawn Tennis Club di Londra, in Inghilterra. Esclusivo e prestigioso, chiama a raccolta come pubblico le star internazionali… e la royal family. Per Kate Middleton è un appuntamento fisso e quest’anno non è mancata.

Kyrgios e Kate contro le regole

Con una storia centenaria e blasonata, Wimbledon ha regole ferree in tema di dress code per quanto riguarda i tennisti impegnati a sfidarsi. Secondo il protocollo stilistico del torneo, stilato in epoca vittoriana, gli sportivi sono obbligati a indossare outfit all white, intimo compreso. Sono anche banditi i loghi eccessivamente in vista. Capita che gli atleti vengano bacchettati dagli organizzatori per qualche vezzo stilistico ritenuto eccessivo. A questo giro è toccato al bad boy Nick Kyrgios, che si è presentato per una match con un paio di Air Jordan Low 1 dai dettagli rossi. Punzecchiato in sala stampa, ha risposto: “Faccio quello che voglio”. Niente di più lontano da Kate Middleton che, come sempre, è apparsa elegantissima, facendo breccia nel cuore dei sudditi. Ma, sebbene non esista un regolamento scritto per i look degli ospiti, che sono incoraggiati a vestirsi in modo chic e composto, quest’anno la duchessa ha infranto uno dei dettami tramandati oralmente.

L’accessorio proibito

Kate Middleton ha presenziato a tre match dell’edizione 2022 di Wimbledon, scegliendo sempre look impeccabili. Per assistere ai quarti di finale maschili, il 5 luglio, la duchessa si è fatta accompagnare dal marito, il principe William. Con un abito azzurro a pois bianchi di Alessandra Rich, Kate è l’incarnazione del bon-ton all’inglese. Altro giorno, altro outfit. Per la finale femminile, la Middleton ha stupito col giallo. Il vestito alla caviglia di Roksanda Ilincic, già indossato durante il tour dei Caraibi (RIGUARDA tutte le foto), è un tocco di colore che non passa inosservato. Ed è qui che la Middleton è inciampata… sul cappello. Sugli spalti infatti la duchessa è stata fotografata con un vistoso copricapo in paglia di L.K. Bennett. Un accessorio che gli ospiti non dovrebbero mai indossare, per non oscurare la vista delle persone sedute dietro di loro.

Con i suoi uomini alla finale

Per la finale maschile, Kate Middleton si è redenta, sfoggiando un graziosissimo vestito blu abbinato a delle pump bicolori, entrambi di Alessandra Rich. Al suo fianco c’erano William e il principe George, al suo debutto a Wimbledon. Tra espressioni, sguardi complici e chiacchiere, la famiglie è sembrata molto coinvolta dal match, vinto per la settimana volta da Novak Djokovic. Quale look della duchessa preferisci? Sbirciala nella gallery.

