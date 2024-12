Kate Middleton con la collana giapponese per l’incontro con l’emiro

La principessa è tornata! C’è grande gioia in Gran Bretagna per la ripresa degli impegni ufficiali da parte di Kate Middleton. Dopo i lunghi mesi lontano dalla scena pubblica, a causa della malattia che l’ha colpita a inizio 2024 e delle successive cure, la Middleton è ora pronta a ricoprire nuovamente il suo ruolo da senior royal. Insieme al marito, il principe William, Kate ha accolto a Londra l’emiro del Qatar e la consorte, ammaliando tutti con i suoi modi e con il suo look.

La visita dell’emiro

Dopo essere apparsa al balcone di Buckingham Palace, insieme al resto della royal family, il 10 novembre, in occasione del Remembrance Sunday, Kate Middleton è apparsa nuovamente in pubblico il 3 dicembre. La sua è una ripresa lenta, per forza di cose, dopo la fine della chemioterapia preventiva. L’occasione è la visita di due giorni dell’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, e dalla prima delle sue tre mogli, Sheikha Jawaher. La principessa del Galles, il principe William e re Carlo III li hanno accolti con tutti i crismi del caso, come da protocollo. Grande assente la regina Camilla, a riposo dopo un’infezione polmonare. All’Horse Guards, storico palazzo londinese, gli occhi erano comunque tutti puntati su Kate. La reale è sembrata molto serena e sorridente, sempre al fianco del marito, che le ha anche appoggiato una mano sulla spalla. Saluti, chiacchiere e foto di rito: Kate era bellissima e molto regale.

Kate con il colore dell’autunno

Kate Middleton e il principe William sono arrivati all’Horse Guards a bordo di una carrozza storica. Lei, visibilmente emozionata per il tanto affetto ricevuto in questi mesi, ha guardato fuori dal finestrino, come a volersi godere questo momento, in un periodo non facile. Una volta scesa, la principessa del Galles ha potuto esibire il suo outfit. Un signature look che racchiude tutte le chiavi stilistiche a cui Kate ci ha abituati negli anni. Il coat dress, modello a cui lei è particolarmente affezionata, è stato realizzato su misura da Sarah Burton per Alexander McQueen. In testa la Middleton sfoggiava un composto fascinator di Sahar Millinery, con un grosso fiocco in panno. In mano c’era una preziosa borsetta matelassé con manico smaltato di Chanel mentre ai piedi ecco gli stivali dal tacco grosso di Gianvito Rossi. Il tocco trendy? Tutti i capi che indossa, guanti in pelle compresi, sono nel colore più trendy della stagione, il burgundy. La tonalità rimbalza dai social alle riviste fino, ovviamente, ai negozi: Kate si conferma dunque principessa di stile.

Il significato dei gioielli

Nessuna scelta è casuale nei look di Kate Middleton per gli eventi ufficiali. Il bordeaux che indossa è infatti uno dei due colori della bandiera del Qatar. E’ doveroso però concentrare l’attenzione anche sui gioielli di Kate per l’accoglienza dell’emiro. La principessa del Galles ha voluto omaggiare la royal family con i preziosi. Al collo ha fatto la sua ricomparsa il Four Row Japanese Choker: il collier a quattro fili di perle con chiusura centrare in diamanti, era stato donato negli anni Settanta alla regina Elisabetta dal Giappone. La Middleton l’ha indossato negli anni scorsi in due occasioni molto importanti, seppur tristi, il funerale della compianta sovrana, nel settembre del 2022, e le esequie di Filippo di Edimburgo, nell’aprile del 2021. Non solo, la collana era molto amata anche da Lady Diana. Così Kate ha voluto ricordare tre persone care al cuore del marito William. Anche gli orecchini appartengono alla collezione reale: i Bahrein Pearl Drop Earrings sono un dono di Hakim del Bahrein per il matrimonio di Elisabetta, nel 1947. Kate Middleton tiene vivo il filo con in passato mentre torna a far battere i cuori dei sudditi: guardala nella gallery.

