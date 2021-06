Kate Middleton allo stadio tifa Inghilterra con il look low cost

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Per tutte le tasche 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Settimana all’insegna dello sport per Kate Middleton. La duchessa è attesa nei prossimi giorni a Wimbledon, in veste di patrono dell’All England Lawn Tennis Club, l’associazione organizzatrice della manifestazione. Lavoro e piacere per Kate, che è anche una grande appassionata di tennis e nel corso degli anni è stata fotografata entusiasta sugli spalti durante i match. Prima della sua consueta puntatina al torneo del Grande Slam però la Middleton ha deciso di concentrarsi sul calcio, in occasione degli Europei in corso. I duchi di Cambridge, insieme al figlioletto George, hanno infatti assistito alla partita dell’Inghilterra contro la Germania allo stadio di Wembley.

George e William: un look per due

In patria si dice che sia stato il principe George a portare fortuna alla squadra di casa, che ha sconfitto i tedeschi per 2 a 0 in una vittoria storica. Era dal 1966 che l’Inghilterra non batteva la Germania in una gara a eliminazione diretta e i sudditi hanno subito eletto il giovane erede al trono come la loro mascotte di Euro 2020. A 7 anni il piccolo era impeccabile in giacca e cravatta. Un look abbinato a quello di papà William, elegantissimo per ricoprire il suo ruolo di presidente della Football Association. Esultanza alle stelle per il duo-padre figlio, tra braccia alzate e sorrisi. Non sono mancate le chiacchiere con le altre star presenti, da David Beckham con il figlio Romeo Beckham a Ed Sheeran. Tra tanti completi scuri maschili Kate Middleton spiccava su tutti.

Kate Middleton fa gol con Zara

Sempre attentissima ai messaggi che lancia attraverso i suoi look, per seguire la partita Kate Middleton ha scelto ovviamente la nuance cardine della sua squadra, il rosso. La duchessa di Cambridge ha optato per un blazer doppiopetto in tweed con bottoni oro di Zara (59,95 euro), con sotto un top bianco, l’altro colore della bandiera inglese. I lunghi capelli sciolti hanno lasciato intravedere un paio di orecchini di perle di Simone Rocha. Un outfit low cost e adattissimo per l’occasione con cui Kate ha fatto ancora una volta gol! ,





