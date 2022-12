Kate Middleton in pendant con Charlotte: i look dei reali al concerto di Natale

Come da tradizione, anche quest’anno la famiglia reale si è raccolta nell’Abazia di Westminster per il concerto Together at Christmas. Tutti i royal, da re Carlo e la regina Camilla passando per William e Kate Middleton fino alle principesse Eugenia e Beatrice, si sono riuniti per un evento speciale. Quest’anno infatti, oltre a celebrare il Natale, hanno anche reso omaggio alla memoria della regina Elisabetta, recentemente scomparsa. Tutti hanno sfoggiato look elegantissimi e all’insegna della sobrietà dividendosi, forse inconsapevolmente, in due team ben distinti per colore.

I principi di Galles in pendant

In prima fila durante il concerto Together at Christmas c’erano Kate Middleton e il principe William con i piccoli George e Charlotte (Louis, ancora troppo piccolo, è rimasto a casa). La principessa del Galles, organizzatrice dell’evento e che già ha dato prova di prestare molta attenzione ai look delle feste, ha indossato un elegantissimo coat dress color borgogna Eponine che sottolineava la sua vita sottile. Una nuance simile l’ha scelta per la sua secondogenita che, con il cappotto Trotters, sembrava una versione in miniatura della mamma. Una tinta molto vicina è quella della cravatta sfoggiata dall’erede al trono: sono una famiglia affiatata e in sintonia perfetta e lo dimostrano anche con le scelte di look.

Kate Middleton trend setter in rosso

Che Kate Middleton sia una vera trend setter è risaputo e anche all’interno della royal family pare essere lei a dettare le regole di stile. La sua scelta di indossare una tonalità di rosso molto vicina al Viva Magenta, colore Pantone 2023, è stata sposata anche da sua sorella Pippa Middleton e da Zara Tindall, entrambe in Karen Millen. In passato vigeva la regola ferrea di non vestirsi mai dello stesso colore di un altro membro della famiglia reale, ma le cose a Buckingham Palace stanno cambiando rapidamente.

Colori chiari e neutri

Accanto a Kate Middleton e alle sue seguaci che hanno scelto le tonalità del rosso per il concerto Together at Christmas, un’altra tendenza si è fatta strada. La capofila è la regina Camilla, in cappotto candido e con in mano una pochette Launer (in segno di continuità con la regina Elisabetta). Come lei, ha scelto una tonalità di bianco anche Sophie di Wessex, elegantissima e molto sobria in Max Mara. Beatrice di York (all’evento con il marito Edoardo Mapelli Mozzi) ha indossato un soprabito Temperley London con fantasia tartan nera su sfondo candido, mentre sua sorella Eugenia di York (accompagnata da Jack Brooksbank, con cui è sposata dal 2018) ha sfoggiato un’altra versione dello stesso motivo per il suo capospalla, su base marrone. Una più elegante dell’altra.

Guarda nella gallery i cappotti di Kate Middleton e le altre royal al concerto Together at Christmas.