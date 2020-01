Kate Middleton sceglie sempre i suoi outfit con grande attenzione. Le gonne non sono mai troppo corte, gli abiti mai troppo attillati. Un giusto alternarsi di capi costosi e low cost, di novità assolute e di vestiti riciclati in più di un’occasione. Perfetta, impeccabile, curata, proprio come ci si aspetta dalla moglie di un (futuro) Re. Ogni tanto, però, anche lei si trova a dover fare i conti con l’imprevisto. Che succede alla regale Kate se, ad esempio, un venticello malizioso le solleva la gonna? Che da elegantissima duchessa si trasforma in un attimo… in Marilyn Monroe.

Come dimenticare la diva di Hollywood nel film Quando la moglie è in vacanza? L’abito bianco sollevato dall’aria che fuoriesce dal tombino è una delle scene più iconiche del Cinema. Nei 17 anni accanto al principe William (di cui quasi 9 di matrimonio) più di una volta Kate Middleton si è trovata, suo malgrado, a riproporre lo stesso siparietto. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto durante la sua visita all’Evelina London Children’s Hospital di Londra: la gonna a ruota del tailleur Dolce&Gabbana ha svolazzato un po’ più del dovuto, mettendo in imbarazzo la duchessa.

Memorabile la visita di Kate Middleton (insieme al principe William) in Canada nel 2011, quando l’orlo del suo abitino giallo Jenny Packham si è sollevato fin troppo, regalando uno scorcio inedito sul suo lato B. E che dire del suo Arrivo in Nuova Zelanda quando, scendendo dalla scaletta dell’aereo, il coat dress rosso Catherine Walker si è aperto sul davanti, lasciando nude le sue cosce toniche? Per non parlare di quella volta in India, quando il vestito bianco Emilia Wickstead si è lasciato sollevare dalla brezza, per un perfetto “effetto Marilyn”.

Ma non sono le sole occasioni in cui Kate Middleton ha dovuto fare i conti con la brezza birichina. Dalla partecipazione al Forum Place2Be nel 2013 alla finale di Wimbledon 2019, guarda le più memorabili nella gallery…

