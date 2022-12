Kate Middleton, i look (e i costi) del royal tour a Boston

Il viaggio di Kate Middleton e del principe William negli Stati Uniti è stato rapido ma intenso. E’ una sola la città toccata da questo royal tour, Boston. Sebbene il principe e la principessa del Galles si siano intrattenuti sul suolo americano solo tre giorni, la Middleton ha sfoggiato una miriade di look. Quasi tutti nuovi, i suoi outfit hanno diviso l’opinone pubblica.

Il tour

Kate Middleton e il marito, il principe William, sono stati accolti come due star dal popolo americano. I due mancavano da otto anni dagli Stati Uniti. Sono moltissime le persone che si sono radunante con cartelli e striscioni per accoglierli: la royal couple non si è tirata indietro, posando per selfie tra la folla e saluti vari. Il motivo del loro viaggio ruotava intorno agli Earthshot Prize Awards, i premi che vengono conferiti ai personaggi che si distinguono per il loro contributo allo sviluppo sostenibile. Kate e William sono molto attenti alle tematiche green… e per l’occasione la Middleton di green si è anche vestita.

L’abito a noleggio

Negli anni Kate Middleton è stata più volte etichettata come la regina del riciclo. Regina non lo è ancora ma di certo è famosa per riutilizzare più volte i suoi look. A questo giro però ha fatto di più. Sul red carpet degli Earthshot Prize Awards infatti la principessa del Galles si è presentata con un abito a noleggio. Lo strepitoso vestito verde brillante di Solace London, in vendita a 410 euro, è stato preso in affitto per la serata su un sito dedicato. Il costo dell’operazione? 85 euro. La Middleton era una meraviglia e il modello aderente sottolineava il suo fisico perfetto. Kate ha completato il suo outfit con delle pump di strass di Gianvito Rossi.

Con la collana di Diana

Non sono passati inosservati i gioielli che adornavano Kate Middleton sul tappeto rosso. Gli orecchini pendenti con diamanti e smeraldi sono firmati Asprey London mentre il collier appartiene alla collezione della royal family. Al collo Kate sfoggiava il famoso Queen Mary’s Emerald Choker. Il prezioso era tra i preferiti di Lady Diana, che l’ha indossato diverse volte agli eventi ufficiali. Le foto di Diana a una cena di gala in Australia nel 1985 avevano fatto rapidamente il giro del mondo. Il motivo? La royal aveva deciso di indossare la famosa collana in testa invece che al collo.

I look

Durante il viaggio negli Usa Kate Middleton non ha però partecipato solo agli Earthshot Prize Awards ma anche a svariati altri appuntamenti. Poco dopo il loro arrivo, William e Kate hanno presenziato a una partita di Nba. Seduta a bordo campo, la principessa del Galles ha sfoggiato una giacca vintage blu di Chanel, abbinata a jeans neri. Non sono mancati colori e fantasie durante il tour. L’abito a quadretti di Emilia Wickstead, estremamente elegante, è stato particolarmente apprezzato dai fashionisti. Promosso anche il vestito a stampa check realizzato su misura da Burberry, in perfetto stile natalizio. La Middleton ha sfoggiato anche due tailleur-pantalone, “divisa” a cui si affida spesso. Spazio anche alla maglina, con un accattivante completo arancione di Gabriela Hearst.

La polemica

Sebbene gli outfit di Kate Middleton abbiano ricevuto un riscontro positivo, non è mancata qualche polemica, com’è consuetudine quando si parla di royal family. Fatto salvo per qualche scarpa e alcuni accessori, per il suo viaggio infatti la principessa del Galles ha sfoggiato un guardaroba completamente nuovo. Lei che nel tempo ha riutilizzato gli stessi look una miriade di volte, in questa occasione si è tolta diversi sfizi modaioli. E qui nasce un po’ di malcontento. “Un viaggio organizzato per porre l’attenzione sulla sostenibilità… e poi ha tutti vestiti nuovi”, si legge sui social. “Sono nuovi ora ma da adesso in poi lì indosserà a molti eventi”, controbatte qualcuno. Tra un battibecco e l’altro, i britannici si sono anche messi a fare i conti in tasca ai royal. Il valore totale dei look di Kate si aggira intorno ai 50mila euro, per tre giorni di appuntamenti. Scopri tutti i look nella gallery.

