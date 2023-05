Kate Middleton, tutti i look del Coronation weekend: pantaloni e… bandiera addosso

What a day. “Che giornata” si legge come caption di un post Instagram del principe William edi Kate Middleton, a ricordo del 6 maggio, data storica che ha visto l’incoronazione di re Carlo III. In realtà, più che di un giorno, si è trattato di un lungo weekend carico di emozioni per la famiglia reale britannica. Se i protagonisti assoluti sono stati Carlo e Camilla, ora Re e Regina, anche William e Kate hanno fatto (egregiamente) la loro parte. La principessa del Galles ha presenziato a diversi eventi in giro per Londra, facendo sempre centro con i look.

La bandiera addosso

In fatto di vestiti Kate Middleton non ha mai lasciato nulla al caso: i suoi look parlanti hanno fatto la storia del costume. In questa occasione irripetibile la principessa del Galles ha fatto una scelta patriottica, vestendosi con i colori della Union Jack, la famosa bandiera del Regno Unito. Elegante e raffinata, Kate non ha certo indossato le tre nuance, il bianco, il rosso e il blu, tutte insieme, le ha bensì “spezzettate” in diverse mise. La sua decisione stilistica è stata molto apprezzata dai britannici. Kate non ha sbagliato uno colpo: sei outfit, uno più riuscito dell’altro.

Con la birra in mano

Gli impegni ufficiali per Kate Middleton, in attesa dell’incoronazione di sabato, sono iniziati giovedì 4 maggio. In una soleggiata giornata londinese, la principessa del Galles, insieme al marito William, si è recata al The Dog & Duck Pub di Soho, per dimostrare la vicinanza della casa reale agli esercenti, che si preparavano a un weekend di festeggiamenti (e lavoro) senza precedenti. La coppia è stata fotografata con una birra in mano, molto divertita. Al pub Kate e William ci sono arrivati con un mezzo decisamente insolito, la metropolitana. Per il pomeriggio in giro per la città, la Middleton ha optato per un cappotto rosso di Eponine, portato su un abito bianco di Suzannah London (3.560 euro). Kate non ha rinunciato ai tacchi, calzando le Romy di Jimmy Choo (575 euro).

Bianco e blu per il venerdì

Venerdì 5 maggio gli impegni istituzionali sono entrati nel vivo. Sono due gli eventi a cui Kate Middleton ha presenziato, sfoderando tutta la sua grazia. Il primo appuntamento è stato il Realm Governors General and Prime Ministers Lunch, il pranzo dedicato a governatori e primi ministri, andato in scena a Buckingham Palace. Qui Kate ha optato per un abito bianco profilato di nero realizzato su misura da Jenny Packham, abbinato a un paio di pump in velluto con fiocco sul tallone di Aquazzura (675 euro). Per la Coronation Reception della sera, dove William e Kate hanno dato il benvenuto a reali e first lady di tutto il mondo, la Middleton ha sfoggiato un abito blu arricciato sul busto e sul bianco, con dettagli gioiello, di Self Portrait (450 euro).

Perfetta all’incoronazione

Sul look di Kate Middleton all’incoronazione di Carlo III sono già stati scritti fiumi di parole. Con un mantello che richiamava i colori della Union Jack e un meraviglioso abito avorio di Alexander McQueen (con dettagli patriottici) Kate ha fatto le prove da regina. Un outfit impeccabile per la principessa del Galles che, con portamento fiero, ha conquistato il cuore di tutti. Contrariamente alle aspettative, la Middleton non ha indossato una preziosa tiara, bensì un elaborato cerchietto argento con foglie tridimensionali, realizzato da Jess Collett. La designer ha creato un copricapo molto simile per la principessa Charlotte, che l’ha sfoggiato con classe. Un dolce dettaglio condiviso da mamma e figlia e un chiaro segnale per i britannici: di generazione in generazione, sono William, Kate e i loro figli il futuro della monarchia.

Il pranzo con le sneakers

L’incoronazione, che ha incollato agli schermi centinaia di milioni di persone, si è esaurita nella giornata di sabato ma Kate Middleton aveva altri due eventi molto importanti, in onore di re Carlo, fissati per la domenica. L’appuntamento forse più atteso da tutto il popolo era il Big Lunch, il grande pranzo che ogni suddito poteva organizzare per strada, nelle case, nei parchi. Una festa di tutto il Regno Unito in onore di re Carlo, fatto di cibo e amicizia. Anche Kate Middleton ha ovviamente presenziato a questo happening festoso. Nel giardino di Windsor, circondati, tra gli altri, da Jill Biden e dal primo ministro britannico Rishi Sunak, William e Kate si sono comportanti da perfetti padroni di casa. Outfit casual per la principessa del Galles, che ha optato per una giacca azzurra di Reiss (350 euro), portata con pantaloni neri e un paio di sneakers bianche Veja (130 euro).

Al concerto con i pantaloni

C’era grande attesa anche per il Coronation Concert, il concerto per il Re al Castello di Windsor. Tutti i reali si sono scatenati sulle hit di Katy Perry, Lionel Richie e molte altre star internazionali. Kate Middleton, di fianco ai figli George e Charlotte, non è stata a guardare. Per l’occasione ha scelto la praticità dei pantaloni, indossato un tailleur rosso fuoco di Alexander McQueen. La principessa del Galles ha sfoggiato orecchini e collana della collezione Alhambra di Van Cleef & Arpels, brand molto amato da Camilla. La Middleton ha voluto omaggiare così la Regina? Dai colori ai gioielli fino ai ricami, per i suoi look del Coronation weekend Kate ha pensato proprio a tutto: guardala nella gallery.

