Kate Middleton, look abbinato con i figli per la messa di Pasqua… ma infrange il protocollo

Prove generali d’incoronazione per la famiglia reale britannica. Re Carlo, la regina Consorte Camilla e i senior royal si sono riuniti in occasione della messa di Pasqua al castello di Windsor. Tutti insieme, sorridenti e affiati, in attesa dell’Incoronation Day, in programma per il 6 maggio. Non è mancata Kate Middleton insieme ai tre figli e al principe William. Bellissimi e coordinati nei loro outfit, non sono passati inosservati ma c’è chi storce il naso per un dettaglio nel look della principessa del Galles che va contro il galateo.

In attesa dell’incoronazione

Dopo i mesi bui per la scomparsa della regina Elisabetta, i britannici sono in festa per l’incoronazione di re Carlo III. A Londra fervono preparativi, gli hotel sono tutti sold out e si susseguono le indiscrezioni sui momenti salienti dell’evento del 6 maggio. Ci saranno Harry e Meghan? Quale corona indosserà Camilla? La Regina Consorte porterà lo scettro di avorio con l’uccello? Come si vestiranno i reali? Intanto alla messa di Pasqua Carlo e Camilla sono apparsi più distesi che mai… e anche molto eleganti. Il Re ha optato per un completo blu con cravatta a pois. La Regina era chic con un abito ricamato di Anna Valentine, abbinato a un cappellino di Philip Treacy. In mano Camilla teneva un accessorio di lusso, una borsa Chanel in tonalità con l’outfit.

Tutti abbinati

Non sono solo Carlo e Camilla ad aver scelto di vestirsi abbinati. Kate Middleton ha fatto la stessa scelta e anche lei ha deciso di puntare sul blu, sia per lei che per i tre figli e il marito. Un segno di affetto su due livelli: in primis ha confermato il forte legame con la sua famiglia ma ha anche dimostrato vicinanza al Re e alla Regina. Kate era splendida con un coat-dress di Catherine Walker, già indossato nel marzo del 2022 in segno di sostegno nei confronti dell’Ucraina. Ai piedi la principessa del Galles calzava le amatissime pump di Gianvito Rossi (630 euro) mentre in mano teneva una clutch cobalto di Emmy London (465 euro).

Lo smalto di Kate

Un look impeccabile quello di Kate Middleton ma c’è un dettaglio che proprio non va giù al popolo. La principessa del Galles sembra aver studiato ogni aspetto del suo abbigliamento eppure si è presentata a un evento solenne come la messa pasquale con le unghie rosse. La Middleton teneva i figli per mano e, tra i sorrisi deliziosi dei bambini, tutti vestiti sui toni del blu, spiccava lo smalto carminio. Uno strappo al protocollo, che vorrebbe le royal fare sempre scelte discrete. Un consulente di etichetta reale ha rivelato al magazine “The Sun” come le donne della famiglia siano vincolate a un nail polish del colore della pelle, in modo da non essere mai fuori luogo, in particolare a una cerimonia ufficiale. Se ci aggiungiamo il fatto che Kate, così come tutti i royal, sta ancora osservando il lutto per la scomparsa della regina Elisabetta, lo scivolone fashion è presto fatto. L’indignazione dei sudditi è stata immediata.

Gli altri royal

Unghie a parte, non si può dire che la royal family britannica non abbia fatto una bella figura alla messa di Pasqua. Oltre ai look di Kate Middleton e della regina Camilla, anche le altre signore hanno attirato l’attenzione dei curiosi. Eugenia di York, in attesa del secondo figlio, ha optato per i fiori con un abito Whistles (180 euro) mentre la sorella Beatrice di York era graziosa in rosa cipria. Fucsia per Zara Tindall, con un vestito su misura di Jane Atelier. La piccola Charlotte, secondogenita di William e Kate, era una meraviglia con un modello floreale di Rachel Riley (75 euro) in pendant, oltre che con la mamma, anche con i completi blu dei fratelli e del papà. Sbircia i royal look nella gallery.

