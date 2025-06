Kate Middleton in total white stupisce con le trasparenze

Kate Middleton ha incantato i presenti durante la tradizionale cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, svoltasi lunedì 16 giugno. La principessa del Galles si è distinta, come da copione, per eleganza e raffinatezza, ma questa volta ha aggiunto un tocco inaspettato e malizioso al suo look total white, lasciando tutti senza fiato. Tra pizzo, bouclé, perle e un sorriso radioso, Kate ha dimostrato ancora una volta perché è considerata una delle reali più iconiche del mondo.

L’evento celebrativo

La cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera è uno degli appuntamenti più antichi e solenni della monarchia britannica. Si svolge ogni anno nella suggestiva cornice del castello di Windsor e celebra l’omonimo ordine cavalleresco fondato nel 1348 da re Edoardo III. Quest’anno, il Garter Day è stato particolarmente sentito, complice anche la ritrovata stabilità della famiglia reale, dopo le malattie di Kate Middleton e di Carlo III. Oltre alla Middleton e al principe William, erano presenti anche il Re e la regina Camilla, assieme ad altri membri di spicco della royal family. Tra questi, la duchessa di Edimburgo, Sophie, con cui Kate ha trascorso momenti di grande complicità, chiacchierando e sorridendo. Le due donne si sono confermate non solo alleate sulla scena pubblica ma anche amiche nella vita privata, incarnando alla perfezione lo spirito di continuità della casa reale.

Total white con malizia

Il look scelto da Kate Middleton per l’occasione è firmato Self Portrait. Si tratta del Cream tailored bouclé and chiffon midi dress, un abito che può trarre in inganno perché sembra composto da due pezzi distinti, ma è in realtà un unico. In vendita a 500 euro, il vestito presenta un blazer strutturato in tessuto bouclé, gonna midi plissettata con pannello in pizzo trasparente, revers in satin e cintura tono su tono. Un dettaglio inaspettato – e per certi versi audace – è proprio il pizzo trasparente sui polpacci, che dona al look un accento femminile e seducente, senza perdere in regalità. Non è la prima volta che la principessa indossa questo modello: lo aveva già sfoggiato nel 2021, nel 2022 e, più recentemente, a maggio 2025. Per completare il suo outfit, Kate ha scelto accessori delicati, in colori tenui: un cappello oversize Sean Barrett, una clutch Strathberry (370 euro) e le décolleté in suede color biscotto di Gianvito Rossi (690 euro), un modello che è ormai diventato una firma del suo guardaroba.

Bigiotteria e capelli estivi

Se l’abito di Kate Middleton alla cerimonia per l’Ordine della Giarrettiera ha fatto parlare per il suo equilibrio tra rigore e sensualità, i gioielli hanno sorpreso per la loro origine: a prima vista sembrerebbero preziosi della collezione reale, in realtà si tratta di bigiotteria firmata Susan Caplan. Gli orecchini dal sapore anni Ottanta (75 euro), con una croce dorata e perle finte, sono eleganti e d’impatto, mentre la collana a cinque fili di perle (275 euro), sempre dal vibe retrò, aggiunge luminosità e classicismo all’insieme. A rendere il look della Middleton ancora più impeccabile, i capelli sciolti con onde naturali e riflessi biondi, ideali per la stagione estiva. Kate ha decisamente trovato il suo stile signature: naturale, curato e mai eccessivo, in piena sintonia con il ruolo di futura regina. L’apprezzamento univoco arriva anche dalla stampa e dagli utenti social.

Matchy-matchy con Charlotte

La partecipazione alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera arriva in seguito a un weekend ricco di eventi e celebrazioni per Kate Middleton. Sabato 14 giugno, la principessa del Galles ha presenziato al Trooping the Colour, la parata militare in onore del compleanno del sovrano. Per l’occasione ha scelto un coat dress azzurro firmato Catherine Walker, con dettagli bianchi a contrasto e silhouette sartoriale impeccabile. L’abito era abbinato a un cappello Juliette Botterill e, ancora una volta, alle décolleté Gianvito Rossi. Insieme alla principessa Charlotte, vestita in tinta, ha formato un perfetto duo madre-figlia, regalando alcuni dei momenti più teneri dell’evento, sia in carrozza che al balcone di Buckingham Palace.

La Festa del papà

Domenica 15 giugno, invece, nei paesi anglosassoni, si è celebrata la Festa del papà. Per l’occasione, Kensington Palace ha pubblicato due scatti intimi del principe William con i tre figli, George, Charlotte e Louis. Prima in posa composti, poi a rotolarsi nell’erba: le immagini sono il simbolo di un equilibrio familiare solido, basato su normalità, amore e complicità. In un periodo storico delicato per la monarchia, i Cambridge continuano a rappresentare un punto fermo e una fonte di ispirazione per molti. E Kate Middleton continua a incantare con i suoi look: guardala nella gallery.

