Kate Middleton, pizzi e colori per il tour nei Caraibi… e che intesa con William!

Dai pantaloni nella giungla all'abito in tulle: i look accattivanti della duchessa in viaggio in Belize, Giamaica e Bahamas

Sta per volgere al termine il Royal Tour di William e Kate nei Caraibi. Tre i Paesi toccati: Belize, Giamaica e Bahamas. Di tutti i viaggi istituzionali del duca e della duchessa di Cambridge, quest’ultimo si è rivelato il più spinoso. Kate Middleton e il principe William sono partiti alla volta di queste nazioni del Commonwealth per celebrare il Giubileo di platino della regina Elisabetta ma si sono trovati al centro delle proteste a causa del passato coloniale dei britannici. Tra i malumori però, la Royal Couple è stata anche protagonista di tanti momenti spensierati. A sudditi, curiosi e fashionisti non è sfuggito il guardaroba colorato di Kate.

Kate “vestita” di bandiere

In Belize è arrivata in blu, in Giamaica in giallo (alle prese con il vento birichino, GUARDA QUI) e alle Bahamas in turchese: Kate Middleton ha scelto i colori delle rispettive bandiere per sbarcare negli Stati ospitanti. Un omaggio discreto ma chiarissimo, che ha confermato quanto siano studiati i look della Middleton dagli stylist di Buckhingam Palace. Saluti calorosi, sorrisi festosi, gentilezze per i presenti: questo tour è stato accompagnato dalla consueta grazia della duchessa. L’eleganza si è tradotta anche negli outfit.

Il guardaroba per i Caraibi

Dall’abito a fiori di Tory Burch alle righe del modello vintage di Willow Hilson, nei look da giorno di Kate Middleton non sono mancate le fantasie. Spazio anche al colore, dalla giacca rossa di Saint Laurent all’abito verde smeraldo di Emilia Wickstead, scelto per la partenza dalla Giamaica. Per le occasioni più importanti, dalle cene di gala alle parate militari, Kate ha optato per un mix di tulle e pizzi.

In bianco nel tubino Alexander McQueen indossato alla Caribbean Military Academy di Kingston, Kate Middleton era di una bellezza senza fine. Non è mancato l’approccio sporty-chic, con i pantaloni tecnici G-Star Raw e gli scarponcini sfoggiati per visitare un sito archeologico nella giungla del Belize. In fatto di abbigliamento la duchessa non ha sbagliato un colpo.

L’amore con William

Nei Caraibi c’è stato anche largo spazio per osservare da vicino l’intesa tra Kate Middleton e il principe William. I due si sono scambiati una miriade di sguardi d’intesa, hanno condiviso momenti di gioia, si sono cimentati negli sport e nella musica, si sono stretti l’un l’altra nei momenti più difficili del viaggio. Sposati dal 2011 e genitori di tre bambini, sono apparsi felici come due ragazzini alla prima cotta. Freschi e “normali”, sono sempre più amati in patria. Al culmine delle proteste, i manifestanti hanno invitato la coppia “a tornare nel mondo delle favole”. A vederli insieme, viene da pensare che loro questa fiaba dei tempi moderni la stiano vivendo davvero.

