Il weekend nero (con papavero rosso) di Kate Middleton

Il Remembrance Sunday rappresenta per il Regno Unito un momento di commemorazione collettiva. Si onorano i caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale e di tutti i conflitti successivi. La famiglia reale britannica, come da tradizione, è sempre in prima fila: partecipare è un dovere morale, ma anche un rito di unità nazionale. Kate Middleton, principessa del Galles, ha rispettato il protocollo con due look rigorosamente neri nel weekend di celebrazioni ma, come sempre, ha saputo infondere in ogni dettaglio un messaggio di eleganza e continuità. In un contesto di memoria e sobrietà, sono stati proprio gli accessori a raccontare con sensibilità il suo ruolo.

Al concerto con George

Sabato sera, alla Royal Albert Hall, si è tenuto il Festival of Remembrance, organizzato dalla Royal British Legion, per rendere omaggio ai membri delle forze armate caduti. Per la prima volta, Kate Middleton ha partecipato con il primogenito, il principe George, accanto a re Carlo e alla regina Camilla. La principessa del Galles ha scelto un abito firmato Alessandra Rich, in raso nero al polpaccio e un importante colletto bianco bordato di pizzo. La vita stretta e il taglio peplo conferivano al capo un’eleganza retrò ma estremamente attuale.

A completare il look, la clutch in velluto nero di Mulberry, un accessorio fedele nel tempo, che Kate ha sfoggiato in innumerevoli altre occasioni. L’effetto complessivo era sobrio ma sofisticato: il contrasto tra il nero profondo e il colletto candido suggeriva purezza e compostezza. La presenza del piccolo George accanto alla madre ha aggiunto un tocco di dolcezza e continuità generazionale a una serata già carica di emozione.

La domenica al balcone

Il giorno successivo, per il Remembrance Sunday, Kate Middleton, affiancata dalla regina Camilla, si è affacciata al balcone del Foreign Office su Whitehall per assistere alla cerimonia del cenotafio, dove re Carlo e il principe William hanno deposto una corona di papaveri in onore dei caduti. Kate ha scelto ancora una volta la maison Catherine Walker, sua firma di fiducia per gli eventi più solenni. Il coat dress nero, dalla linea rigorosa ma femminile, era impreziosito da un colletto alto e da uno jabot in pizzo nero, che aggiungeva un tocco di romanticismo senza compromettere la formalità del look.

Il copricapo, il modello Belvedere, firmato Lock & Co. Hatters con pieghe scultoree, completava l’ensemble. Appoggiata sul davanzale del balcone, una mini bag di Chanel in pelle matelassé con catena dorata. Kate è apparsa composta, seria ma luminosa, grazie anche ai capelli castano chiaro lasciati sciolti e mossi.

Il significato dei gioielli

Nel weekend di celebrazioni, i gioielli indossati da Kate Middleton hanno raccontato storie di famiglia e memoria, aggiungendo valore simbolico ai suoi look. Per il Festival of Remembrance, la principessa ha scelto gli orecchini Bahrain Pearl Drop, appartenenti alla collezione personale della regina Elisabetta II. Si tratta di un paio di perle sospese, incastonate in diamanti, già indossate in passato in occasioni solenni. Sul bavero brillava inoltre una spilla in argento a forma di cardo, firmata James Porter & Son Diamonds. Il design, rappresenta la forza e l’identità scozzese.

Durante la cerimonia della domenica, Kate Middleton ha invece optato per i Collingwood Diamond Earrings, un tempo appartenuti a Lady Diana. Un gesto potente, che lega l’attuale principessa del Galles a quella del passato. Sul soprabito, la spilla della Royal Navy Fleet Air Arm con le ali. Un gioiello raro, in oro e smalto, raffigurante un’ancora circondata da alloro, sormontati da una corona. Simbolo di dedizione e sacrificio, è un tributo personale alle forze armate britanniche. Ogni gioiello scelto da Kate comunica appartenenza, rispetto e gratitudine: nulla è lasciato al caso.

Il papavero

Il papavero rosso, indossato ogni novembre nel Regno Unito, è il simbolo universale del Remembrance Day. Il colore rosso richiama il sangue dei caduti. La sua origine è legata inoltre alla poesia Nei campi di Fiandra, scritto durante la Prima Guerra Mondiale, che racconta come i papaveri fiorissero tra le tombe dei soldati. Oggi è emblema di riconoscenza verso chi ha sacrificato la propria vita per la patria ma anche speranza per un futuro di pace. Kate Middleton sfoggia sempre il poppy con orgoglio. In passato ha scelto di portarne anche tre, probabilmente in ricordo dei tre fratelli della sua bisnonna caduti in guerra.

Quest’anno, invece, ha optato per un unico fiore, ma di grande valore artistico. La spilla, creata a mano da Izzy Ager per Lock & Co. Hatters, è realizzata in seta, vetro e materiali naturali. Un pezzo delicato e poetico, venduto a scopo benefico a sostegno della Royal British Legion. La principessa l’ha sfoggiata sia al concerto che alla cerimonia della domenica. Ancora una volta, con compostezza e grazia, Kate Middleton ha dimostrato che il suo stile non è mai soltanto moda: è rispetto, memoria e tradizione.

