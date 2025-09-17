Kate Middleton si rimette la “collana funebre” per la quinta volta

Dolorosa perdita per la Casa Reale britannica: il funerale di Katharine, duchessa di Kent, si è svolto il 16 settembre 2025 presso la Cappella di San Giorgio, al Castello di Windsor. Non poteva mancare Kate Middleton, che si è distinta, come suo solito, per l’aplomb. Tutti hanno potuto notare al suo collo un gioiello tanto elegante quanto riconoscibile: è la quinta volta che lei lo indossa e potrebbe probabilmente essere ormai ricordato come collana “funebre”.

Kate Middleton in nero al funerale

La cerimonia, di carattere solenne ma raccolto, ha visto la partecipazione di numerosi membri della famiglia reale. Tra questi ovviamente anche Kate Middleton, che si è distinta, come sempre, per l’aplomb e la compostezza. La Principessa del Galles era perfetta con un coat dress di Catherine Walker: lo stesso scelto per il funerale di Filippo di Edimburgo. Grande cura anche nella selezione degli accessori: un cappellino pillbox con veletta di Jane Taylor sulla testa, una impeccabile borsa Chanel tra le dita e una collana con quattro fili di perle e diadema centrale. E’ nota come Four-Row Japanese Pearl Choker.

La storia della collana

Secondo il noto marchio di gioielleria Garrard, la Regina Elisabetta commissionò loro questa collana utilizzando una serie di perle coltivate di altissima qualità, donatele dal governo giapponese durante una sua visita di Stato, nel 1975. Si tratta di un girocollo di perle a quattro fili, caratterizzato dalla chiusura curva in diamanti, che si indossa in posizione frontale.

Il Four-Row Japanese Pearl Choker fu prestato dalla Regina alla nuora Diana. Dal 2017 è nella disponibilità di Kate Middleton che l’ha indossato in cinque occasioni, tre delle quali sono esequie di un membro della famiglia reale.

Le cinque uscite al collo di Kate Middleton

La collana ha fatto la sua comparsa al collo della Principessa del Galles nel 2017: Catherine, allora duchessa di Cambridge, la indossò in occasione del 70mo anniversario di matrimonio della Regina e del Principe Filippo.

Nel 2021 il gioiello è stato scelto per il funerale di Filippo di Edimburgo. L’anno successivo rieccolo durante le esequie solenni della Regina Elisabetta: un chiaro segno del legame della Middleton con la defunta. Nel 2024 il Four-Row Japanese Pearl Choker è stato indossato durante la visita a Londra dell’emiro del Qatar: l’unica volta in cui Kate Middleton non l’ha utilizzato per illuminare un total black. Il recente funerale della Duchessa di Kent chiude la sequenza di questo gioiello che difficilmente potrà essere ricordato se non come la collana funebre di Kate Middleton.

Perché indossare perle ad un funerale?

E’ consuetudine indossare perle ai funerali, in quanto considerate l’unico gioiello appropriato grazie alla loro sobrietà. Questa tradizione è consolidata nella cultura e nella monarchia inglese, come visto durante i funerali della Regina Elisabetta. Le perle sono simbolo di purezza e saggezza. Inoltre, formandosi nel soffrire dell’ostrica, sono viste come sinonimo di lacrime e dolore e considerabili quindi come un appropriato ornamento di lutto. Nel caso di Kate Middleton rappresentano anche il legame con la monarchia e con la defunta Regina, per la moglie dell’erede al trono britannico.

Related Posts