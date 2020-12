Kate Middleton rivela per sbaglio le sue emoji preferite

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa un voto al colore Da copiare 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

In questi mesi di eventi cancellati e vita mondana ridotta all’osso ci siamo abituati a vedere Kate Middleton a mezzo busto. Da marzo ad oggi infatti la duchessa, a causa della pandemia da coronavirus, ha preso parte a pochissimi appuntamenti in presenza. Sui social però la Middleton si è scatenata, postando sul profilo ufficiale della famiglia molti contenuti, con cadenza settimanale.

Dalle chat con il personale sanitario britannico impegnato in ospedale sull’emergenza Covid all’interazione con le varie associazioni di beneficenza a cui i duchi di Cambridge danno visibilità, Kate Middleton in isolamento a Kensington Palace si dà molto da fare. Nei video social la duchessa è quasi sempre ripresa dalla vita in su. Anche se non è possibile vederla a figura intera, Kate conferma il suo approccio composto alla moda.

Kate rispolvera la “Pussy”

Tra tutte le associazioni di cui ha il patronato, quelle che si occupano dei bambini sono le più care al cuore di Kate Middleton. Lei stessa è madre di tre figli, George, Charlotte e Louis, e molto ha fatto per aiutare i più piccoli nel Regno Unito. Per l’evento digital “Early Years Q&A”, incentrato appunto su un crescita sana dei bimbi nella fascia 0-5 anni, la Middleton ha indossato un paio di pantaloni neri e la camicia Pussy Bow di Gucci, che già aveva sfoggiato a marzo 2019. Un capo dal nome allusivo, Pussy (micia) nello slang inglese infatti fa riferimento all’organo sessuale femminile, già vista (non senza polemiche mediatiche) su Melania Trump nel 2016.

La camicia ha una serie di bottoncini che si chiudono sulla schiena e un fiocco al collo. L’anno scorso Kate Middleton, a differenza della First Lady americana, l’aveva indossata nel verso sbagliato, chiudendola sul davanti. Quest’anno la Middleton ha fatto la stessa scelta di stile.

Il telefono svela i suoi segreti

Se il look della Middleton per l’occasione non è passato inosservato, Kate ha fatto parlare in queste ore anche per un altro curioso “incidente”. Nel mostrare infatti tutte le domande ricevute dai genitori, Kate Middleton ha girato a favor di camera il suo telefono, svelando le emoji che usa di più. I sudditi sono rimasti a bocca aperta quando hanno scoperto che i suoi simboli preferiti includono il cetriolo, la faccina che dice le parolacce e la ragazza che si inchina. Indicata negli anni come troppo impostata e un po’ bacchettona, la duchessa ha dato prova – involontariamente – di essere simpatica e forse anche un po’ scurrile. Un like per te, Kate!

