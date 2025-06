Kate Middleton e le scarpe “proibite”: la principessa rompe il dress code (con eleganza)

Kate Middleton ha lasciato il segno. Il 10 giugno 2025, alla sua prima apparizione pubblica dopo la pausa scolastica dei figli, la principessa del Galles ha visitato il nuovo V&A East Storehouse di Londra con un completo blu royal coordinato a eleganti scarpe col tacco – nonostante le indicazioni del museo di preferire calzature basse sul pavimento in griglia metallo. Una scelta che ha catturato tutte le attenzioni, dimostrando che stile e determinazione possono andare anche oltre le raccomandazioni più pratiche.

Un completo sofisticato per un ambientazione urbana

Per l’occasione, Kate Middleton ha scelto un tailleur blu Alexander McQueen dal taglio impeccabile, con blazer strutturato e pantaloni a sigaretta (i completi della maison costano circa 1.850 a 2.000 euro). Sotto, una maglia bianca minimal illuminava il look con eleganza. Ai piedi, la principessa ha indossato décolleté in suede Prada. Come tocco finale, la collana “Portrait” di Laura Lombardi e gli orecchini di Carousel Jewels, con lapislazzuli e pietra luna, si aggirano sui 150 euro. Onde naturali e morbide incorniciavano il viso, completando un outfit da inaugurazione del V&A East che coniuga haute couture, sostenibilità e accessibilità. Il blazer strutturato e pantaloni coordinati (già sfoggiati dalla principessa nel 2023) sottolineavano un’immagine contemporanea e professionale, come già visto nel recente look con il cappello riciclato dalle nozze di Meghan.

Scarpe col tacco, a dispetto del consiglio del museo

Il V&A East Storehouse raccomanda alle visitatrici scarpe basse. Sia per la lunghezza del percorso espositivo, ma anche perché il pavimento non è adatto a scarpe col tacco. Kate Middleton però non ha rinunciato alle sue décolleté – un simbolo discreto della sua eleganza istituzionale. Nonostante la sede poco friendly per i tacchi, ha dimostrato di “essere una professionista” nel muoversi con grazia tra le installazioni.

La reazione del museo: ammirazione e pragmatismo

Tristram Hunt, direttore del V&A East Storehouse, si è detto impressionato. “She is a pro!”, ha commentato ammirato, raccontando di come Kate Middleton abbia affrontato con passo sicuro il percorso senza inciampare, apprezzando la collezione e dialogando con entusiasmo sugli oggetti esposti. Una dimostrazione concreta della sua capacità di unire stile e sostanza: elegante, ma concreta e ben preparata.

Le décolleté fanno parte del “brand” Kate

Non è la prima volta che Kate Middleton sceglie i tacchi anche in situazioni non esattamente “amiche”: li ha indossati su campi da polo, a eventi con spazio verde e persino in centro sportivo. La principessa ha spesso optato per look audaci come il tailleur firmato Victoria Beckham da quasi 2mila euro, dimostrando un gusto deciso per la moda strutturata e d’impatto.

Stilosa e pragmatica: la nuova immagine di Kate

Nel 2025, il look di Kate Middleton resta esempio di eleganza moderna. Questo episodio al V&A East ne è ulteriore conferma: un completo sofisticato, tacchi audaci, e nessun inciampo, né fisico né di stile. Il suo messaggio è chiaro: si può essere efficienti e stilose anche in ambienti “tech”. Il suo brand – bellezza, eleganza, preparazione – resta impeccabile.

Related Posts