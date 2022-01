Kate Middleton, il significato di abiti e gioielli negli scatti per i 40 anni

Sono immagini senza tempo quelle realizzate per celebrare il 40esimo compleanno di Kate Middleton. Due scatti in bianco e nero e uno a colori, a opera dell’italiano Paolo Roversi, il fotografo delle star, che ha immortalato la duchessa di Cambridge con grazia ed eleganza. 250 fotografie, scattate in una giornata di novembre 2021 in una serra dei Kew Gardens di Londra, da cui ne sono poi state scelte tre. Amata dai sudditi, la Middleton è da tutti considerata il futuro della monarchia britannica e questi ritratti lo confermano.

Un po’ Alice, un po’ vittoriana

Il primo scatto pubblicato sulla pagina ufficiale dei duchi di Cambridge è il più istituzionale. Lo stesso Roversi ha paragonato Kate in quell’immagine con Angelica del Gattopardo di Luchino Visconti. Kate Middleton, seduta di profilo, è regale mentre guarda nel vuoto, con i lunghi capelli ondulati e il trucco minimal. L’anello di fidanzamento ricevuto dal principe William spicca sulla mano, adagiata sul candido tulle dell’abito. Si dice che il profilo sia stato ispirato dagli scatti realizzati da Cecil Beaton alla regina Elisabetta e alla principessa Margaret nel 1945. Allo stesso tempo Kate, forte della sua laurea in Storia dell’Arte, avrebbe voluto ripercorrere le opere di artisti preraffaelliti.

C’è chi ha accomunato Kate a Alice nel Paese delle Meraviglie e non sono mancati riferimenti con le ballerine di danza classica. Nel secondo ritratto, una vibrantissima foto a colori, Kate Middleton, con le mani nelle tasche di un maestoso vestito rosso, sorride all’obiettivo. Il più sbarazzino è un primo piano color seppia dove la duchessa si mostra in tutta la sua naturale bellezza, sotto la luce naturale della location. Il volto dolce e l’effetto leggermente mosso creano un’immagine onirica.

Vestiti e gioielli: i significati nascosti

Veniamo ora agli outfit scelti da Kate Middleton per questi profili ufficiali, che entreranno a far parte della National Portrait Gallery. La duchessa non poteva che affidarsi nuovamente a Sarah Burton, designer di Alexander McQueen, maison che l’ha vestita in molte occasioni importanti, compreso il giorno delle sue nozze nel 2011. Il desiderio di promuovere eccellenze britanniche è sempre molto forte in Kate ma qui è evidente anche un omaggio all’Italia, con la scelta di Roversi, il richiamo al Gattopardo e ai pittori preraffaelliti. Sono tre gli abiti sfoggiati dalla Middleton, rivisitati secondo gli standard richiesti per un avvenimento del genere. Gonne ampie, fiocchi e abbellimenti, spalle scoperte: i modelli non passano inosservati e contribuiscono a rendere Kate ancora più royal.

E’ doverosa anche una parentesi sui gioielli, scelti con accuratezza. Oltre al già citato anello di fidanzamento, che appartenne a Lady Diana, Kate Middleton ha ricordato la suocera, scomparsa nel 1998, con delle perle a goccia alle orecchie. Discreti ma evidenti allo stesso tempo. Nell’immagine con l’abito rosso invece la Middleton indossa gli orecchini di diamanti della regina Elisabetta. Il ponte perfetto tra l’attuale sovrana e colei che un giorno siederà al fianco del re.

Related Posts