Kate Middleton sempre più rossa: il colore che dà potere alla duchessa

Che Kate Middleton sia la componente più amata della royal family non è più un mistero. Discreta, elegante, composta: da quando ha sposato il principe William nel 2011, la duchessa di Cambridge ottiene un successo mediatico dopo l’altro. Qualche scivolone ovviamente c’è stato (vi ricordate di tutte le volte che ha fatto come Marylin Monroe?) ma il consenso intorno a Kate è sempre altissimo.

L’autorità è nel look

Negli anni Kate Middleton ha acquisito potere: la regina Elisabetta ha iniziato ad affidarle compiti sempre più importanti e impegni di alto rango. Appuntamenti di cui si occupa sia da sola che insieme al marito William. Questo ha portato la duchessa ad avere una maggiore consapevolezza di sé, una sicurezza che è evidente anche nel look. E’ soprattutto grazie all’uso di un colore, il rosso, che capiamo quanto si sia evoluto il ruolo della Middleton all’interno della famiglia. Una nuance forte, che non passa inosservata e che conferisce una certa autorità. Certo, dopo l’uscita di scena della cognata Meghan Markle, questo passaggio era inevitabile. Ovviamente poi, avendo sposato l’erede al trono britannico, Kate è ben consapevole della sua posizione di prestigio.

Un anno in rosso

La virata rossa di Kate Middleton è inizia a dicembre 2020, con il royal tour in Scozia. Lì aveva indossato un lussuoso cappotto di Alexander McQueen e una sciarpa a stampa check di Emilia Wickstead. Lo stesso motivo a quadri era stato poi riprodotto su un total look per una diretta di gennaio 2021 con gli operatori sanitari. Da allora la duchessa di Cambridge ha inanellato un outfit red dopo l’altro. Dall’abito pied de poule di Alessandra Rich alla gonna a pieghe di Christopher Kane fino al blazer Zara sfoggiato allo stadio durante Euro 2020, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Spunti natalizi

La passione per il rosso di Kate Middleton è ovviamente più viva che mai in questo periodo di festività. Per ascoltare i canti di Natale all’abbazia di Westminster l’11 dicembre, la duchessa ha sfoggiato un elegantissimo cappotto di Catherine Walker mentre per assistere al concerto Together at Christmas, andato in onda in tv la sera della Vigilia, ha optato per un maglioncino con fiori e applicazioni gioiello di Miu Miu. Questa tonalità carica di fascino e carisma è perfetta anche per la notte di San Silvestro. Indecisi sul look? Prendete spunto da Kate nella nostra gallery.

Related Posts