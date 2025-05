Victoria Beckham veste Kate Middleton col tailleur da quasi 2mila euro

Kate Middleton torna alla ribalta con un look sofisticato e deciso firmato Victoria Beckham. Per la cerimonia del “Queen Elizabeth II Award for British Design”, a Londra, è stato premiato Patrick McDowell ma tutti gli occhi erano puntati su di lei. La principessa sta scrivendo un nuovo capitolo nella narrazione pubblica della famiglia reale: quello di una donna forte, consapevole e profondamente legata al suo ruolo di rappresentanza e ispirazione per milioni di persone nel Regno Unito e nel mondo.

Il power-look scelto per l’evento

Non è uno di quegli outfit che passano inosservati: per la consegna del “Queen Elizabeth II Award for British Design”, Kate Middleton ha sfoggiato un completo sartoriale verde oliva firmato Victoria Beckham, che costa 1580 euro. Il tailleur, dalla vestibilità dritta e asciutta, è caratterizzato da giacca monopetto con tasche frontali applicate e pantaloni a vita alta con taglio dritto a gamba larga. Stile anni settanta per la principessa, che ha abbinato una blusa bianca con ruches frontali. Ai piedi, la Middleton ha puntato sull’eleganza senza tempo delle décolleté nude Gianvito Rossi (675 euro). L’intero outfit valorizza la silhouette longilinea e rafforza il messaggio di sostegno alla moda britannica, in particolare a brand guidati da donne. L’effetto complessivo è sobrio ma potentemente chic: un ritorno pubblico dal forte impatto.

Un ritorno in grande stile per Kate Middleton

Dopo un periodo di assenza legato alla sua battaglia contro il cancro, Kate Middleton ha iniziato a partecipare alla vita pubblica dedicandosi ai suoi doveri istituzionali. Lo scorso 13 maggio a Londra la Principessa del Galles ha presenziato all’ottava edizione del “Queen Elizabeth II Award for British Design”, organizzata dal British Fashion Council, consegnando il riconoscimento al designer Patrick McDowell. La location scelta per l’evento è stata quella degli 180 Studios, cuore pulsante della creatività londinese.

Il sostegno alla moda sostenibile

Kate ha visitato lo stand pop-up di Patrick McDowell, noto per il suo impegno verso una moda etica e sostenibile. Ha incontrato giovani talenti emergenti supportati dalla British Fashion Council Foundation, dimostrando una volta di più la sua attenzione alle nuove generazioni del fashion system britannico. Lo stilista ha commentato con entusiasmo: “È un enorme privilegio ricevere questo premio da Kate Middleton. È una vera icona di stile e una sostenitrice della moda britannica”.

Il suo impegno per la sostenibilità si riflette anche nella sua attenzione al riciclo dei look, come accaduto durante i Giochi del Commonwealth.

Tra stile e rinascita personale

L’apparizione arriva poco dopo un video toccante diffuso per la Settimana della Consapevolezza sulla Salute Mentale, in cui la Principessa ha parlato della natura come rifugio durante il difficile percorso oncologico. “La natura è diventata il mio santuario”, ha dichiarato. Il suo ritorno pubblico, accompagnato da un outfit potente e simbolico, è stato letto anche come un messaggio di rinascita e resilienza.

Nel video scorrono immagini di paesaggi naturali, alternate ad alcuni momenti personali di Kate Middleton immersa nel verde, girate il recente viaggio in Scozia. In quella occasione aveva sfoggiato una tonalità di capelli tendente al biondo, stupendo tutti.

Quali altri stilisti britannici ha indossato Kate Middleton?

Kate Middleton è da anni un punto di riferimento per la moda reale, e le sue scelte stilistiche riflettono un sostegno costante alla creatività britannica. Oltre all’ultima apparizione in Victoria Beckham, la Principessa del Galles ha spesso indossato abiti firmati da Alexander McQueen, il brand forse più emblematico del suo guardaroba. Sarah Burton, direttrice creativa della maison fino al 2023, ha realizzato anche l’indimenticabile abito da sposa di Kate. A conferma della forte connessione con McQueen, la Duchessa ha scelto il brand per innumerevoli apparizioni ufficiali, inclusi i Trooping the Colour e visite di Stato.

Un altro nome ricorrente nei look di Kate è Jenny Packham, apprezzata per i suoi abiti da sera romantici e luminosi. I capi della stilista londinese sono comparsi durante le cene di gala, le premiere cinematografiche e in occasione di eventi ufficiali della Royal Family. Kate predilige silhouette fluide e dettagli preziosi come cristalli e ricami, capaci di trasmettere eleganza senza ostentazione.

Non manca nell’armadio reale Stella McCartney, pioniera della moda sostenibile. La Duchessa ha sfoggiato i suoi completi pantalone in diversi contesti formali e informali, sostenendo apertamente i valori green dell’azienda. Anche Emilia Wickstead, nota per le sue linee pulite e tagli sartoriali, compare spesso tra le preferenze della Principessa, soprattutto per eventi diurni o cerimonie istituzionali.

Infine, Kate ha indossato spesso anche abiti e accessori di Burberry, Temperley London, Erdem e Catherine Walker, stilista amata anche da Lady Diana. La costanza con cui la Duchessa seleziona questi brand non solo esprime il suo gusto, ma rappresenta un vero endorsement per l’industria della moda britannica. In ogni occasione, i suoi look sono studiati per veicolare un messaggio: supporto alla creatività locale, attenzione alla sostenibilità e valorizzazione dell’artigianato d’eccellenza.

Chi è Patrick McDowell, il designer premiato da Kate?

Patrick McDowell è il designer che ha ricevuto da Kate Middleton il prestigioso “Queen Elizabeth II Award for British Design”. Nato a Liverpool, McDowell è uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama fashion britannico. Dopo aver studiato al Central Saint Martins di Londra, ha fondato l’omonimo marchio con una missione precisa: ridefinire la moda attraverso l’etica, la sostenibilità e l’inclusività.

McDowell è noto per le sue collezioni teatrali, ispirate spesso alla storia britannica e alla cultura queer, con un forte richiamo al glamour decostruttivo. Utilizza materiali riciclati e collabora con artigiani locali, promuovendo un modello di produzione circolare e rispettoso dell’ambiente. Le sue creazioni hanno attirato l’attenzione di celebrità come Lady Gaga, Billy Porter e Keira Knightley, che hanno indossato i suoi capi in occasioni pubbliche e sui red carpet.

Il “Queen Elizabeth II Award”, istituito nel 2018, premia ogni anno designer che incarnano l’innovazione e l’impegno sociale nel mondo della moda. McDowell ha dichiarato: “Ricevere questo premio da Kate Middleton è un onore immenso. Significa che anche una moda diversa, etica e sostenibile può avere un posto di rilievo sulla scena internazionale”.

Il riconoscimento arriva in un momento chiave della carriera di Patrick McDowell, che sta espandendo la propria presenza nei mercati internazionali senza rinunciare ai suoi principi fondanti. La sua visione combina estetica e responsabilità, portando una ventata di freschezza e consapevolezza nel fashion system. Il premio, consegnato personalmente dalla Principessa del Galles, rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un segnale importante verso un futuro più etico e inclusivo nella moda.

Come ha influito la malattia di Kate Middleton sulle sue apparizioni pubbliche?

Nel marzo 2024, il Regno Unito è stato scosso dalla notizia della diagnosi di cancro di Kate. La Principessa del Galles ha scelto di condividere pubblicamente la sua battaglia attraverso un messaggio video, in cui ha spiegato la natura della malattia e il percorso di cure preventive che ha intrapreso. Da quel momento, le sue apparizioni pubbliche si sono ridotte drasticamente, con la Royal Family che ha protetto la sua privacy.

Durante questo periodo, Kate ha mantenuto una presenza discreta, intervenendo solo in rare occasioni con messaggi registrati o lettere ufficiali. Tuttavia, il suo ritorno in pubblico in occasione del Queen Elizabeth II Award ha segnato una svolta simbolica. Con il suo look firmato Victoria Beckham, la Duchessa ha scelto di comunicare forza, eleganza e continuità.

Pochi giorni prima dell’evento, la Middleton ha partecipato virtualmente alla Settimana della Consapevolezza sulla Salute Mentale, raccontando come la natura l’abbia aiutata a trovare serenità. Ha definito i paesaggi naturali il suo “santuario”, sottolineando l’importanza del benessere mentale in un momento tanto delicato.

L’impatto della malattia si è riflesso anche nei dettagli: la sobrietà del look, il colore verde simbolo di speranza e resilienza, la scelta di brand femminili e locali. Guarda nella gallery il power-dress di Kate Middleton.