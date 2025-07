Kate Middleton omaggia i Macron con i brand francesi

Emmanuel e Brigitte Macron sono arrivati nel Regno Unito per una visita di Stato di tre giorni. Per loro non è mancata un’accoglienza in grande stile. L’8 luglio, sulla pista della base militare di Northolt, sono stati ricevuti con tutti gli onori da Kate Middleton e dal principe William. Dopo un saluto con il re Carlo III e la regina Camilla, i festeggiamenti sono proseguiti in serata con un sontuoso banchetto di Stato al castello di Windsor. Kate ha brillato non solo per eleganza, ma anche per la capacità di trasmettere un messaggio diplomatico attraverso la moda, rendendo omaggio alla Francia con scelte sartoriali all’insegna dello stile.

Kate bon ton sulla pista

Per accogliere il presidente Emmanuel Macron e la first lady Brigitte Macron (in bianco Louis Vuitton) sulla pista dell’aeroporto, Kate Middleton ha scelto un outifit rosa cipria Dior. Questa è la prima volta che la principessa del Galles si affida alla maison francese per un evento ufficiale. Il pezzo forte del look è la celebre giacca Bar 30 Montaigne, in seta e lana. Il nome del capo richiama l’indirizzo storico della casa di moda, al numero 30 di Avenue Montaigne, a Parigi. Si tratta di un modello iconico, emblema dello stile New Look, lanciato da Christian Dior nel 1947: dalla silhouette femminile e scolpita, con taglio monopetto, ha revers classici e tasche angolate sui fianchi. A completare la mise, una gonna midi plissé in tulle, che conferisce movimento e leggerezza. Completa l’ensemble un cappello Jess Collett, una clutch Mulberry e pumps Gianvito Rossi: un mix equilibrato e sofisticato. Come spesso accade, la Middleton comunica con l’abbigliamento e qui il messaggio è chiaro: la collaborazione tra Francia e Regno Unito è solida.

Tenerezze reali

Kate Middleton si è mostrata serena e distesa: i sorrisi rivolti a Emmanuel e Brigitte Macron trasmettevano luce. La principessa del Galles esce da un periodo complicato, a causa della malattia che l’ha colpita nel 2024. Di recente ha nuovamente preoccupato i sudditi, con la decisone di non partecipare ad Ascot e la successiva ammissione pubblica delle difficoltà nella ripresa post-terapia. Alti e bassi, comprensibilmente. Con i Macron, Kate è apparsa raggiante. Il merito è anche del marito William, che le è sempre stato vicino in questi mesi. A colpire nelle scorse ore è stata la complicità della coppia reale, che ha persino infranto il rigido protocollo. Lei che gli accarezza la schiena, lui che le dà la mano per scendere dalle scale, i due che si toccano “di nascosto” le dita, gli sguardi continui: momenti che sanno di normalità e di gioia.

Regale al banchetto

La giornata storica è culminata con il banchetto di Stato al castello di Windsor. Lì Kate Middleton ha ammaliato tutti. La principessa del Galles era strepitosa in un lungo abito firmato Givenchy. Il vestito è stato ideato da Sarah Burton, ex direttore creativo di Alexander McQueen, che per Kate ha creato anche l’indimenticabile wedding dress. Le due hanno uno stretto rapporto di collaborazione e amicizia da molto tempo. Il modello in tulle per la cena ufficiale, con gonna morbida e drappeggio in vita, ha maxi maniche svolazzanti che evocano un mantello. Il rosso, vibrante e audace, ha reso omaggio a uno dei colori distintivi della Francia e ha valorizzato l’eccezionale eleganza della Middleton, a cui dona particolarmente questa tonalità. A completare il look, una clutch in nuance, sempre della maison, e un paio di pumps burgundy di Jimmy Choo. Un ensemble studiato nei minimi dettagli, per rispettare al meglio gli ospiti in visita.

Gli omaggi della principessa

Kate Middleton ha dunque scelto brand francesi per rendere omaggio a Emmanuel e Brigitte Macron. La principessa però ha trovato il modo di onorare anche le donne della famiglia. Al ricevimento infatti, ha scelto di sfoggiare gli storici Greville Diamond Chandelier Earrings di Cartier. I pendenti, realizzati tra il 1918 e il 1929 e composti da sedici diamanti l’uno, erano tra i preferiti dalla regina Elisabetta. Un tributo al passato, a indicare discretamente la continuità della royal family. Per sottolineare invece il legame con la suocera, la compianta Lady Diana, la Middleton ha scelto la Lover’s Knot Tiara. Creata da Garrard per la regina Mary nel 1913, era particolarmente amata dalla mamma di William, che l’ha sfoggiata in diverse occasioni. Rispetto della tradizione, in un mix impeccabile di modernità e storia.

Prove da regina

Con grazia, stile e raffinatezza diplomatica, Kate Middleton continua a fare le prove da regina. Il suo è un perfetto equilibrio tra elegance internazionale e rispetto del protocollo. La principessa del Galles ha saputo conquistare ancora una volta il favore dei sudditi, così come la stima degli ospiti, dimostrando quanto l’influenza soft power della monarchia possa essere veicolata anche attraverso abiti e gioielli. Tra gli omaggi alla Francia e i tributi alla Royal Family, Kate segna un nuovo capitolo nella sua storia ufficiale e personale: questa è l’ulteriore conferma della suo potere, all’insegna dell’eleganza discreta, tra resilienza e charme.

