Kathy, Nicky e Paris Hilton: le tre grazie per Valentino

Fashion addicted come poche: la mamma e le due figlie sono perfette per il lancio della nuova collezione della miason

Una coppia di fashion addicted come ce ne sono poche, quella formata da Nicky e Paris Hilton. Essere glamour per loro è una ragione di vita, e i loro outfit non passano mai inosservati. Per risalire alle origini del loro amore per la moda non serve andare lontano. E’ stata mamma Kathy Hilton a tirarle su a pane e passerelle: fin da quando erano teenager si faceva accompagnare dalle sue due figlie alle sfilate dei brand più prestigiosi. I risultati non si sono fatti attendere.

Per loro tre, nonostante siano affiatatissime e unite dal grande amore per la moda, ritrovarsi tutte insieme non è facile. Paris Hilton ha una carriera da dj da portare avanti, e in questo periodo è anche alle prese con il trasloco in una villa da sogno. Nicky Hilton è una modella e una stilista affermata, felicemente sposata con James Rothschild e con due figlie di 4 e 3 anni a cui badare. Tanti impegni insomma, che le portano a vedersi raramente.

Per fortuna ci ha pensato Valentino a radunare il trio. La maison ha voluto Paris Hilton insieme alla madre e alla sorella per il lancio della borsa Roman Stud e della collezione resort 2021. Loro non se lo sono fatto ripetere due volte. Come tre grazie in versione terzo millennio, si sono lasciate immortalare nel meraviglioso giardino dell’Hotel Bel-Air a Los Angeles. Con addosso i costosi capi del brand erano perfettamente a loro agio davanti ai flash.

“C’erano dei veri professionisti che mi dicevano cosa fare: ‘Metti la gamba qui; metti una mano sul fianco’.” ha raccontato la mamma a proposito dello shooting con le figlie. Un portavoce ha fatto sapere alla rivista People che il compenso di Kathy, Nicky e Paris Hilton sarà devoluto all’Union Rescue Mission per aiutare le famiglie di Los Angeles durante in difficoltà. Fashion, belle… e anche buone.

Related Posts