Il cane di Katy Perry è firmatissimo con il marsupio Louis Vuitton

La popstar mette l'accessorio per umani in vita al barboncino Nugget: cosa ci sarà dentro?

E’ passato un anno dalla romanticissima proposta di nozze fatta da Orlando Bloom a Katy Perry. Nel giorno di San Valentino 2019 l’attore si è inginocchiato con in mano un anello con diamanti e rubini del valore di 5 milioni di dollari.

Le nozze che non arrivano

Dodici mesi dopo delle nozze non c’è ombra, anzi voci vicino alla coppia hanno anche parlato di crisi. Katy Perry e Orlando Bloom, schivi e riservati, non hanno mai dato adito alle malelingue anzi, sfruttano spesso contenuti social per ricoprire l’altra metà di dolci parole.

Loro hanno già una “famiglia”

Non saranno ancora pronti per l’altare ma hanno già iniziato a costruire la loro famiglia… canina. Orlando Bloom e Katy Perry infatti hanno una grandissima passione per i cani e sono i “genitori” di due micro teacup poodle, due deliziosi barboncini in miniatura. Nugget è quello di Katy mentre Mighty è di proprietà di Orlando. I due cagnolini fanno una vita da nababbi, tra costosi tagli di pelo, viaggi in jet privato e anche comparsate sul red carpet.

Il cagnolino è fashion

Nugget ha addirittura la sua pagina Instagram, dove posa spesso insieme a “mamma” Katy Perry. Ed è proprio il cucciolo della popstar che, rispetto a quello di Orlando Bloom, sembra essere il più fashionista. Un paio di anni fa la Perry aveva postato un foto dove mostrava il cane comodamente alloggiato all’interno di uno zaino Gucci. Adesso il cagnolino ha cambiato brand e si è buttato su Louis Vuitton.

Il bracciale è funzionale

Katy Perry ha pubblicato dei video scherzosi dove Nugget ha una sorta di marsupio in tela Monogram in vita. In realtà si tratta del Party Bumbag, un braccialetto funzionale (per esseri umani) dove è possibile mettere monete, cuffiette e piccoli averi. La cantante, affettuosa più che mai, ci nasconde i croccantini del suo amico peloso che, non curante del marchio famoso che sfoggia, pensa solo a mangiare.

