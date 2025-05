Katy Perry, incidente sexy a Las Vegas: il reggiseno gioiello si slaccia sul palco

Durante una delle sue esibizioni più spettacolari al T-Mobile Arena di Las Vegas, Katy Perry ha rischiato un fuori programma hot. Mentre cantava “Part of Me”, il reggiseno riflettente che indossava si è improvvisamente slacciato. Ma l’artista ha reagito con ironia e sicurezza, trasformando il wardrobe malfunction in un momento virale, una chicca del Lifetimes Tour.

Katy Perry porta i fan nello spazio con il Lifetimes Tour

Forse ispirata dal suo recente volo con Blue Origin, Katy Perry sta letteralmente portando i suoi fan in orbita con il tour Lifetimes, superando ogni aspettativa con look spettacolari e fuori dagli schemi, creati dal costumista Zaldy. Tra questi, c’è un particolare outfit spaziale che ha fatto impazzire il pubblico: un completo metallico multicolore che sembra uscito dal cuore di un’astronave. Il reggiseno a cono e lo slip coordinato con le sua iniziali in vita sembrano composti da microchip e circuiti metallici. Proprio con questo look, la cantante ha avuto un problemino.

Katy Perry a Las Vegas: il reggiseno si slaccia sul palco

Katy Perry ha calcato il palco con un outfit esplosivo: reggiseno conico effetto specchio, slip a vita alta e cuissard in pelle. Un look futuristico e audace, perfetto per il suo Lifetimes Tour. Ma durante l’esibizione a Las Vegas, correndo tra le scenografie, il reggiseno si è improvvisamente aperto. Non è la prima volta che Katy affronta piccoli incidenti con ironia: durante una puntata di American Idol, ha strappato i pantaloni e li ha riparati con del nastro adesivo. Anche stavolta, il wardrobe malfunction è stato colto dai fan e ripreso sui social, diventando subito virale.

Wardrobe malfunction per Katy Perry: la popstar reagisce con ironia

Lontana dal farsi prendere dal panico, Katy Perry ha subito sdrammatizzato. “Oh s—, il mio reggiseno sta per venire giù”, ha detto al microfono mentre ballava, attirandosi risate e applausi. Poi ha chiamato il suo assistente sul palco con un ironico “Rimettimi il reggiseno, Patrick” e ha aggiunto: “Scusate ragazzi, non avete pagato così tanto!”. Provocazioni e ironia sono un marchio di fabbrica della popstar, che in passato ha sfoggiato anche un look nude con pelliccia alla Paris Haute Couture Week. Il pubblico ha apprezzato la spontaneità e la professionalità con cui ha proseguito lo show, chiudendo con un iconico death drop.

Il tour mondiale continua tra successi e momenti virali

Il Lifetimes Tour, iniziato ad aprile a Città del Messico, porterà Katy Perry in giro per il mondo fino a dicembre. Tra Stati Uniti, Canada, Sud America, Europa, Cina ed Emirati Arabi Uniti, il pubblico potrà ammirare uno show che celebra la sua carriera tra costumi spettacolari e interazione live. Nonostante qualche critica online, la cantante ha ribadito quanto sia grata ai fan, sottolineando il valore del legame con il pubblico.

Tra i momenti fashion più discussi della sua carriera c’è anche il celebre scivolone durante il party degli Oscar 2017, dove sfoggiò un vestito couture… bucato sul lato B.