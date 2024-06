Katy Perry nuda… ma con la pelliccia

Look audace di Balenciaga per la cantante: a Parigi per le sfilate haute couture è più bollente che mai

Katy Perry mancava dalle scene musicali da un po’. Adesso la popstar è pronta a tornare… in grande stile. Katy ha annunciato l’uscita del nuovo singolo, Woman’s World, per l’11 luglio. Nel frattempo il suo compito è di far crescere l’hype che ruota intorno al suo personaggio. Come ci sta riuscendo? Con una serie di look da lasciare a bocca aperta.

Provocante a Parigi

Famosa da sempre per il suo approccio audace e irriverente con la moda, Katy Perry sembra voler alzare sempre di più l’asticella della provocazione. E’ la settimana haute couture di Parigi la passerella scelta per catturare gli sguardi dei curiosi. A 39 anni la star è più in forma che mai. Fisico asciutto, addominali scolpiti, pelle luminosa, capelli morbidi: la Perry si fa guardare. A incuriosire sono anche i suoi look provocanti nella Ville Lumière. Il completo jeans e bustino tutto borchie di Artemisi, scelto per una serata in città, è giovane e cool. Per presenziare a un programma radiofonico la cantante ha invece optato per una giacca in pelle effetto trompe l’oeil di La Maskarade: la cantante sembra avere il seno in vista ma è solo un dipinto. Quando però apre la zip della biker jacket ecco spuntare la canotta completamente trasparente.

Auto-promozione in rosso

Quale miglior palcoscenico, se non l’Haute Couture Week, per fare pubblicità ai nuovi progetti musicali? Tra tante dive presenti, tra cui una Jennifer Lopez in solitaria, Katy Perry è comunque riuscita a fare centro. La star all’ingresso del suo hotel con un minidress asimmetrico in velluto rosso di Balenciaga. Per il rientro in albergo però si è cambiata. All’apparenza l’abito sembra lo stesso, in realtà cambia lo strascico: questo è lunghissimo (pare siano 150 metri di tessuto) e ha stampato il testo del singolo in uscita, Woman’s World. Un modo fashion per farsi auto-promozione. La Perry ci ha messo quasi due minuti per far uscire tutta la coda dalla macchina.

Sotto la pelliccia… niente

E’ proprio con gli outfit Balenciaga che Katy Perry dà il meglio di sé in questa fuga francese. Del resto lei è a Parigi proprio per presenziare al défilé haute couture della maison. Per la sfilata Katy ha scelto un look super sexy. Quando è arrivata in location con una pesante eco-pelliccia scura, nessuno si immaginava che sotto nascondesse un segreto. Il busto era infatti completamente nudo: la Perry si muoveva sinuosa, svelando parti di seno. Sulle gambe, un paio di pantashoes rotti e sdruciti, portati a vita bassissima. Capelli tiratissimi in uno chignon, occhiali scuri, make-up nude: quanta audacia!

Le reazioni social

Come sempre accade con questo tipo di outfit, le reazioni social non si sono fatte attendere. Per il look di Katy Perry ci sono sia commenti di apprezzamento (non molti), sia critiche feroci (tantissime). Wow baby – Questo viaggio a Parigi ci sta regalando soddisfazioni – Pensavo fosse la moglie di Kanye West – Si chiama fashion week, non naked week – Una 40enne in crisi di mezza età – Non hai classe – Con i soldi non si compra lo stile. Cosa ne pensate? Guardate nella gallery i look parigini di Katy Perry.

