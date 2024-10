Kendall Jenner all’Academy Museum Gala copia Kim Kardashian

Parata di star sul tappeto rosso dell’Academy Museum Gala, per l’evento d’inizio della stagione dei premi che porta agli Oscar. In un crescendo glamour a scopo benefico, la serata ha visto riunite parecchie star di Hollywood e molte celebrities. Non poteva certo mancare una rappresentanza del clan Kardashian-Jenner: Kendall Jenner con la sorellina Kylie e anche Kim Kardashian, da un po’ fuori dai giri.

Kim Kardashian sola, candida e sexy

Incredibilmente assente dagli eventi legati alla moda, ecco che Kim Kardashian è riapparsa a prendersi qualche flash tra le dive dell’Academy Museum Gala. L’outfit è di quelli che lasciano il segno, un pezzo d’archivio Mugler Couture, della collezione estiva 1998. La sua passione per gli abiti vintage d’Alta Moda è cosa nota: stretta in questo outfit candido la socialite sembra decisamente a proprio agio. Il body steccato ha i fianchi strutturati e coppe rigide che formano una scollatura profonda. Lungo coat in pendant e gioielli Tiffany and Co. completano il look. E la Kardashian si prende la scena.

Kendall e Kylie, inseparabili anche sul re d carpet

Solo due anni di differenza tra Kendall e Kylie Jenner: le più piccole della famiglia allargata fondata da mamma Kris sono state sempre inseparabili. Rientrate dalle vacanze di lusso in Europa, eccole ancora in coppia sul red carpet dell’Academy Museum Gala. Entrambe bellissime, entrambe con un abito couture, entrambe pronte a mettersi in posa. Anche Kylie Jenner ha scelto per l’occasione un abito Thierry Mugler del 1998: corpetto effetto nude e gonna nera che sottolinea i fianchi. I lunghi capelli portati sciolti non nascondo il décolleté esagerato, appena celato dalle paillettes trasparenti. Una femminilità prorompente, ben diversa da quella della sorella top model.

Kendall Jenner “copia” la sorella maggiore Kim

Elegante e sinuosa, Kendall Jenner in versione blond è una femme fatale. Portamento senza eguali, sguardo seduttivo e outfit da far girare la testa: la 29enne era strepitosa. L’abito Schiaparelli SS24 sembra disegnato sul suo corpo. Una gonna avvolge le gambe, accarezza i fianchi risalendo a formare un corpetto traforato che scopre maliziosamente scorci di seno. Un delizioso gioiello stringe il velluto appena prima del collo. Le spalle nude e il contrasto del nero sulla sua carnagione lo rendono un outfit sensualissimo, ma elegante. Peccato per… l’effetto déjà vu! L’abito sembrava la “bella copia” di uno indossato da sua sorella Kim.

Da Kim a Kendall, la sensualità raffinata

Chi segue le sorelle da anni non potrà aver dimenticato quel vestito esagerato che Kim Kardashian indossò nel 2019. Le forme della star americana erano trattenute a fatica dalla provocatoria creazione Mugler. La costruzione del vestito, le bande di tessuto sul décolleté, il nero avvolgente sulla pelle nuda ricordano molto lo stile del look di Kendall Jenner sul recentissimo red carpet dell’Academy Museum Gala. Come l’avrà presa Kim: orgogliosa dell’omaggio o infastidita dal confronto?

