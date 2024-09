Kendall Jenner gioca con i capelli: due colpi di testa in sette giorni

Bellissima, femminile e sensuale, Kendall Jenner non ha paura di esplorare nuove vesti. Basta un taglio di capelli corto e sbarazzino per trasformarla in un tomboy perfetto nelle foto che Mert Alas le ha scattato per Calvin Klein. La modella posa indossando i capi della nuova collezione del brand, che reinterpretano i classici del guardaroba da uomo con silhouette morbide che donano un tocco sofisticato e seducente. Pochi giorni dopo il lancio delle foto, ecco un altro colpo di testa.

Kendall Jenner musa di Calvin Klein

Per Kendall Jenner è una conferma. Già in passato è stata più volte musa di Calvin Klein, nonostante lo stilista di cui il brand porta il nome inizialmente avesse dato parere contrario. Eppure la modella ha saputo conquistare il pubblico e gli addetti ai lavori. Nel 2016 la prima collaborazione, poi nel marzo 2023 è diventata la testimonial della linee di intimo, ereditando il testimone da Kate Moss. Sempre lo stesso anno ha prestato il volto alla collezione autunno/inverno. “Faccio parte della famiglia Calvin Klein da quasi dieci anni, ma sono ancora così entusiasta di lavorare con il team per ogni campagna”, ha detto.

Gli opposti si attraggono per Calvin Klein

Femminilità e stile mannish, pelle abbinata a pizzo, capispalla e intimo, linee severe e volumi morbidi, comfort e lusso, la spiaggia che fa da sfondo a capi autunnali dall’animo urban. Gli opposti si attraggono nella campagna con cui viene introdotta la nuova linea di capi essenziali Calvin Klein Studio, che reinterpreta i classici del brand e li ripropone in chiave moderna. In questo gioco di specchi, anche Kendall Jenner recita la sua parte con la sua attitudine estremamente femminile e un’immagine inedita, quasi androgina, che non aveva mai mostrato ma che le calza a pennello.

Gli scatti della nuova campagna

Nella nuova campagna di Calvin Klein, lo sfondo è quello di una spiaggia bianca, dalla sabbia sottilissima, immensa e deserta. Gli scatti di cui Kendall Jenner è protagonista esprimono insieme la spensieratezza e la malinconia, tipiche dell’atmosfera autunnale. Sotto i raggi del sole già basso sull’orizzonte, la modella guarda l’obiettivo a volte sorridente altre imbronciata e sfoggiando, a seconda del momento, il suo lato più androgino con il completo maschile o quello più femminile in tubino nero.

Il taglio di capelli di Kendall Jenner

Il taglio di capelli (o si tatta di una parrucca?) che Kendall Jenner sfoggia nella foto per Calvin Klein la fa somigliare incredibilmente a sua madre Kris Jenner. L’haircut usato per lo shooting è una scelta inedita per la modella che si era già prestata a cambi di look per le sfilate, decolorando le sopracciglia o tingendo i capelli di rosso, ma mai sfoggiando un taglio corto. Uno stravolgimento di look, anche se temporaneo, che conferma il suo status di icona della moda: il suo haircut sarà copiatissimo il prossimo autunno.

Un nuovo colpo di testa

Eppure, dopo nemmeno una settimana dal debutto del nuovo taglio corto, ecco che Kendall Jenner ha stupito ancora una volta i follower, cambiando completamente hair look. Blonded. “Sbiondata” scrive la top su Instagram, postando un carosello di scatti dove appare appunto con i capelli chiari e lisci. Un’acconciatura anni Novanta e una tonalità che è stata ribattezzata NYC Blonde, ispirata all’icona fashion Carolyn Bessette-Kennedy. Esigenze di copione (questo è il mese delle fashion week) o rivoluzione in amore per Kendall? Pare che la modella, dopo incertezze e tira e molla, sia tornata a far coppia con il rapper Bad Bunny e che (almeno per ora) siano molto felici. Propendiamo dunque per il lato lavorativo. Guarda nella gallery le foto di Kendall Jenner: meglio con il taglio corto o con la chioma lunga?

