Kendall Jenner ci porta nella sua casa di campagna

Lo direste che una delle passioni di Kendall Jenner è l’interior design? Proveniente da una famiglia benestante, e con cospicui guadagni dovuti alla sua carriera, è facile immaginare che gli investimenti immobiliari siano un pilastro della sua strategia finanziaria. Di recente la top model ha pubblicato alcune immagini della sua casa di campagna in stile retrò: nulla è lasciato al caso. Le proprietà di Kendall sono un riflesso del suo stile unico e della sua visione estetica. E non mancano scelte stilistiche controcorrente.

La super villa a Beverly Hills

La casa principale di Kendall Jenner è una villa acquistata nel 2017 per 8,5 milioni di dollari. La proprietà si trova nel quartiere esclusivo di Mulholland Estates a Beverly Hills, Los Angeles. È caratterizzata da ampi spazi e un design che mescola eleganza e funzionalità. Inoltre, ci sono diversi spazi all’aperto come una piscina e un giardino ben curato. All’interno della villa, arredata con cura e personalizzata da opere d’arte e pezzi vintage, c’è anche una stanza della pittura e una glam room, dove la modella rifinisce i suoi outfit. A Natale, Kendall ha pubblicato degli scatti che svelano la zona pranzo e parte del living, scaldato da un pittoresco camino.

La casa di campagna

L’ultimo acquisto immobiliare di Kendall Jenner è una casa di campagna. Situata in una zona lacustre o in montagna, le ipotesi sulla posizione sono molteplici. Questo progetto di ampia metratura non è ancora ultimato, ma Kendall, sui social, ne ha svelato il mood. La ristrutturazione è stata avviata nel 2025, ed è curata, per quanto riguarda gli allestimenti, dalla designer di interni Heidi Caillier, molto nota tra le celebrità americane. Lo stile che la supertop ha scelto per questa unità domestica è molto differente dal precedente alloggio.

I mobili

Kendall Jenner ha pubblicato su Instagram una decina di foto in cui mostra alcuni scorci interni della casa di campagna: un piccolo aggiornamento della sua “getaway house” per i numerosi follower. Lo stile è retrò e l’atmosfera è calda e accogliente. Mobili d’epoca o di fattura artigianale arredano le stanze, la modella ci mostra un armadio in legno massiccio con cornice intagliata, un finto guardaroba con cassetti e inserti in tessuto abbinato alla carta da parati, un pianoforte Gibson con panca rivestita. In un’altra foto, ecco un tavolo ovale e una sedia con cuscino fantasia. Legni caldi, prevalentemente scuri, compongono l’arredamento e si sposano col parquet di cui sono rivestiti i pavimenti. La modella ha sempre sostenuto di essere un’amante dei mobili vintage ed è probabile che i pezzi siano realmente appartenuti a qualcun altro.

Le fantasie

Dettagli floreali sono presenti negli ambienti e si mescolano in un variegato mix bucolico. Sulle pareti è presente carta da parati di differenti motivi grafici, piante e fiori colorati. Grosse rose personalizzano il divano, mentre nella zona notte si intravede un ricercato letto a castello addobbato con motivi patchwork.

Nella cucina di Kendall Jenner un piano da lavoro in marmo bianco con marcate venature grigie ricopre i pensili e fa da paraschizzi, rifiniture in ottone e dettagli classici si sposano con l’ambiente che si ispira alla tradizione.

I bagni

La boiserie verde rende ricercato il bagno con il pavimento in pietra: il mobile antico che fa da lavabo ha il piano in marmo e i rubinetti tradizionali. A spiazzare i follower, però è l’altra toilette: una tenda rossa a fiorellini scalda il locale interamente rivestito di legno. Sul parquet è installato un gabinetto datato, con cassetta a vista e bordi stondati. Il vero lusso, probabilmente, è fare a testa alta scelte di questo tipo.

