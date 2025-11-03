Kendall Jenner compie 30 anni: da “sorellina di…” a super top

Trent’anni e non sentirli. Kendall Jenner spegne oggi le candeline e, come ogni volta che accade qualcosa nella sua vita, il mondo si ferma a guardare. Personaggio mediatico fortissimo, modello di eleganza moderna e imprenditrice cool, Kendall celebra un compleanno importante. In attesa di scoprire come festeggerà, ripercorriamo il percorso che l’ha portata da “sorellina di Kim Kardashian” a icona assoluta della moda internazionale.

Dagli esordi in tv alle passerelle

Nata e cresciuta sotto i riflettori di Los Angeles, Kendall Jenner ha vissuto l’adolescenza davanti alle telecamere di Keeping Up with the Kardashians. In un mondo dominato dall’immagine, la sua figura discreta ma magnetica ha conquistato il pubblico. A differenza delle sorelle, ha scelto una strada diversa: meno reality e più passerelle. Da teenager timida a modella ambiziosa, si è guadagnata passo dopo passo il rispetto dell’industria, fino a diventare una delle top più richieste del pianeta. Oggi, oltre a sfilare, guida anche il suo brand di tequila, 818, un successo commerciale che riflette alla perfezione il suo stile californiano, sofisticato ma easy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

La modella più pagata al mondo

Quando Forbes l’ha incoronata “modella più pagata del mondo”, nessuno si è stupito. Kendall Jenner ha collezionato contratti milionari con Calvin Klein, Estée Lauder, Versace e Fendi, sfilato per Chanel, Balmain e Givenchy e posato per tutte le più importanti copertine fashion. Ha un’eleganza naturale, lontana dagli eccessi, e un portamento che incarna il lusso moderno: semplice, minimal, ma assolutamente irresistibile. Sulla passerella o in una campagna pubblicitaria, Kendall non interpreta la moda, la diventa.

2025: l’anno d’oro di Kendall

Il 2025 sembra scritto apposta per lei. A Parigi ha incantato tutti alla sfilata L’Oréal, illuminando il catwalk con la sua sicurezza, poi ha chiuso la sfilata Schiaparelli, uno dei momenti più applauditi della stagione. Tra shooting, eventi e nuove collaborazioni Kendall Jenner è ovunque, senza mai risultare inflazionata. È la regina del “less is more”: appare poco, ma quando lo fa lascia il segno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Bella, camaleontica e sempre un passo avanti

In bikini per Calzedonia, sensuale e quasi nuda per Jacquemus, Kendall Jenner gioca con la sua immagine con disinvoltura. È una bellezza moderna, capace di cambiare pelle a ogni stagione: l’abbiamo vista rossa, bionda, castana, con frangia o caschetto, sempre impeccabile. I suoi look sono studiati ma mai eccessivi, un equilibrio perfetto tra naturalezza e provocazione. Il suo segreto? Saper essere elegante anche quando osa.

Ritocchi? Forse. Ma niente conferme

Come ogni donna del clan Kardashian-Jenner, anche Kendall è stata al centro di mille voci su presunti ritocchi estetici. Si è parlato di una rinoplastica leggera e di filler alle labbra, ma lei ha sempre smentito, attribuendo tutto a make-up, luci e maturità. Nessuna ammissione, solo il tempo che scolpisce i tratti di una ragazza diventata donna sotto gli occhi di tutti. E forse è proprio questa ambiguità tra naturalezza e perfezione a renderla così magnetica.

Cuore (quasi) segreto

La storia più importante? Quella col cantante Bad Bunny, con cui ha condiviso anche una campagna per Gucci. Ma il 2025 ha portato una svolta inaspettata: Kendall Jenner e il suo ex Devin Booker sono stati avvistati di nuovo insieme, facendo pensare a un ritorno di fiamma. Prima di lui, nel passato sentimentale della top model ci sono stati Harry Styles e Ben Simmons, ma Kendall è sempre riuscita a mantenere un profilo basso. Niente drammi, niente scandali: solo una ragazza che, nonostante il clamore, sceglie la discrezione come cifra di stile.

Rivalità fashion e sorellanza

Nel clan Kardashian-Jenner, il glamour è di famiglia. Cinque sorelle, un impero mediatico e una sola regola: brillare. Ma quando si tratta di moda, la competizione è inevitabile. Con Kim Kardashian, Kendall ha vissuto momenti di vera rivalità fashion, da Gucci a Stuart Weitzman. Kendall, però, non sembra farne un dramma: la sua eleganza naturale e il suo approccio più riservato parlano per lei. Con Kylie Jenner, invece, è tutta un’altra storia: le due sorelle sono unite da un legame profondo, condividono shooting, viaggi e persino la stessa passione per il business. Due facce dello stesso impero, entrambe vincenti.

La sua oasi di pace

Quando vuole staccare, Kendall Jenner scappa nella sua casa di campagna, un rifugio di design immerso nel verde che profuma di calma e libertà. Legno, pietra, luce naturale: l’ambiente è il riflesso perfetto della sua anima boho-chic. Qui trascorre le giornate tra cavalli, arte e amici, lontana dai flash ma sempre con quello stile effortless che la rende unica. Guarda nella gallery l’evoluzione del suo stile.

Related Posts