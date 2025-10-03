La passerella infuocata di Kendall Jenner, seminuda per Schiaparelli

Nella giornata del 2 ottobre alla Paris Fashion Week tutti parlano di lei: Kendall Jenner. La top model è stata la protagonista indiscussa sulla passerella di Schiaparelli, chiudendo in grande stile lo show. La 29enne ha avuto l’onore di sfoggiare il look finale della collezione per la primavera-estate 2026, disegnata dal direttore creativo Daniel Roseberry. E che look! Un abito trasparente che ha fatto volare la fantasia e scatenato gli applausi. Per la gioia dei presenti, compresa la sorella Kylie Jenner, seduta in prima fila a fare il tifo per lei.

Il nude look che ha conquistato Parigi

Alla Paris Fashion Week Kendall Jenner ha letteralmente rubato la scena, chiudendo la sfilata Schiaparelli, con un abito che ha ridefinito il concetto di “naked dress”. La modella, classe 1995, ha incantato tutti con una creazione audace: il tessuto trasparente era ricoperto da grandi pois neri, sulle spalline sottili svettavano delle maliziose piume. L’outfit, decisamente provocatorio, non prevedeva il reggiseno, mentre includeva un perizoma in tonalità a vista. Il design presentava guanti da opera in tonalità, per un tocco di avant-garde. Un gioco di vedo-non vedo che sottolineava la silhouette della Jenner. Ai piedi sandali dal tacco alto in metallo. I capelli erano raccolti in uno chignon impeccabile, per dare risalto al long dress. Un trionfo di stile e audacia, che ha confermato ancora una volta perché Kendall sia una delle top model più richieste al mondo.

Al fitting ci pensa Kylie

Kylie Jenner ha rivelato tutto il suo orgoglio nel vedere Kendall Jenner protagonista nello show. “My sister closed Schiaparelli!!!!! So that means i kinda did too right” (mia sorella ha chiuso Schiaparelli!!!!! Questo vuol dire che l’ho fatto un po’ anche io, giusto?), ha scritto l’imprenditrice, nella didascalia di un carosello Instagram pieno di foto celebrative, scattate in backstage. “Dream night” (una notte da sogno), ha aggiunto Kylie: questa non è la prima volta che sostiene la sorella in fashion week. Nell’immagine di copertina social, le due sorridono dietro le quinte, con Kendall in piedi accanto ai look e Kylie che l’aiuta con il cinturino di uno dei sandali. Poi, un bacio accennato e pieno di gioia.

Tra gli altri scatti, spiccano quelli sensuali in solitaria che ritraggono Kylie Jenner mentre sfoggia il suo look da urlo per il défilé: un abito Schiaparelli color argento metallizzato, con un design asimmetrico sulle gambe. Le frange conferiscono movimento al modello, con un profondo scollo V sul sul décolleté. I capelli castani scendono languidamente sulle spalle. L’influencer si è messa in posa sul balcone del suo albergo di lusso.

In bianco con Elodie

Quello di Schiaparelli non è il primo défilé di questa fashion week che vede Kendall Jenner come ultima modella in passerella. Nella giornata di inaugurazione della settimana della moda parigina, la top ha chiuso anche lo show-evento di L’Oréal Paris, consolidando il suo status di regina delle passerelle. Kendall ha concluso la sfilata con un candido abito bianco, caratterizzato da spalline leggere, un corpetto stretto in vita e una gonna trasparente, con uno spacco audace sulla gamba. Mules Gianvito Rossi e un trucco rosato completavano il look luminoso. La Jenner era attorniata da una serie di modelle illustri, testimonial del brand. Al suo fianco c’era anche la nostra Elodie, meravigliosa nell’abito di cristalli rossi firmato Giorgio Armani Privé: così ha rappresentato con orgoglio l’Italia nella capitale francese.

Street style parigino: i look da copiare

Non solo sfilate per Kendall Jenner a Parigi. La top passa da un fitting a un party e nel mentre viene fotografata per strada dai paparazzi. I suoi look “da passeggio” sono copiatissimi e diventano immediatamente virali sui social, dettando tendenza. Immortalata all’uscita dall’hotel, ha sfoggiato un outfit casual ma studiato nei minimi dettagli. Pantaloni e cappotto nero The Row erano abbinati a una gonna trasparente e una canottiera con le spalline sottili St. Agni: il layering sofisticato si conferma amatissimo alle fashioniste. Ai piedi un paio di ballerine in pelle, perfette per spostarsi comodamente per la città senza rinunciare allo stile.

Per la sera, ecco un outfit ricercato e molto chic. Il tailleur beige, con la giacca stretta in vita, si sposava alla perfezione con una Mini Kelly in coccodrillo di Hermès. Altra sera, altro ensemble: questo è decisamente molto sexy. Kendall ha optato per un micro-top verde, portato con pants a sigaretta. In tema di mise audaci, niente può battere quanto indossato in passerella per Schiaparelli. Un concentrato di sensualità che ha lasciato tutti senza fiato: guardala nella gallery.

